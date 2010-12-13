У центрі Москви націоналісти влаштували масову бійку з ОМОНом

Учасники мітингу протесту проти "етнозлочинності" на Манежній площі в Москві жорстоко побили п`ятеро вихідців з Кавказу, вступають в бійки із правоохоронцями і прорвали міліційне оточення. Натовп спробував прорватися до станції метро "Бібліотека імені Леніна", але був заблокований, рух на Моховій вулиці паралізовано, повідомляє РІА “Новости”.

Натовп скандував «Росіяни, вперед!», «За вбивство дадуть відповідь ваші діти», «Москва не Кавказ» і «Зіга-зага», палила файєри. Один з учасників зробив кілька пострілів з сигнальної ракетниці у бік готелю «Москва», побачивши прибиральників снігу азіатської зовнішності.

За словами очевидців, учасники мітингу також зривали прикраси з ялинки біля Кремля і кидали їх у міліціонерів. Попри агресивну поведінку учасників мітингу і локальні сутички, міліція нікого не затримувала, щоб "не провокувати серйозніші інциденти". ОМОН частково витіснив протестувальників з Манежної площі. За свідченням кореспондента Ленты.ру, закриті найближчі станції метро.

Загальну кількість потерпілих не називають. Серйозні поранення одержали мінімум троє людей. Блогер varlamov, що вів фоторепортаж з Манежної площі, пише, що дев`ятьох бійців ОМОН забрали машині "швидкої".Газета.ру, у свою чергу, пише, що довкола Манежної не видно медиків, а єдина машина швидкої допомоги стоїть порожня, її розтрощили учасники мітингу.

Кількість учасників мітингу - близько тисячі осіб, з них у зіткненнях з ОМОНом беруть участь не менше 200.

Мітинг на Манежній площі почався 11 грудня близько 15:00 (мск). Акція, присвячена боротьбі з "етнозлочинністю", була організована після вбивства на півночі Москви фаната столичного "Спартака", якого застрелили в бійці з вихідцями з Кавказу.

Керівник міліції Москви генерал-лейтенант Володимир Колокольцев і командир московського ОМОНа генерал-майор Вячеслав Хаустов прибули на місце масових бійок, які в районі Манежної площі влаштували футбольні фанати, додає Бі-бі-сі. Нині (16.22, мск) ситуація відносно спокійна. Сутички між фанатами і міліціонерами припинилися.