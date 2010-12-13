У Ростові націоналісти і студенти перекрили центральну вулицю

У неділю центральну вулицю Ростова-на-Дону перекрили націоналісти і студенти - учасники мітингу пам`яті загиблого студента Ростовського державного будівельного університету Максима Сичова. У ході взяли участь від 800 до кількох тисяч чоловік, обличчя багатьох були закриті медичними пов`язками, вони скандували «Ростов - русский город» і «Один за всех и все за одного», повідомляє Газета.ру.

Співробітники міліції і ОМОН не перешкоджали учасникам акції. «Ми врахуємо всі вимоги, які були озвучені на сьогоднішньому мітингу. Ми продовжимо спільну роботу з організаторами і учасниками акції щодо підтримки правопорядку в місті і області», - повідомив в неділю віце-губернатор Ростовської області Сергій Горбань.

Максим Сичов помер 27 листопада в результаті травми, одержаної від однокурсника, вихідця з Інгушетії. Нині підозрюваний у вбивстві затриманий. Порушено кримінальну справу за ст. 111 ч. 4 УК РФ (навмисне спричинення тяжкої шкоди здоров`ю, що призвело з необережності до смерті потерпілого).

За інформацією слідства, підозрюваний у вбивстві Сичова студент регулярно відпрацьовував на загиблому борцівські прийоми і в результаті Сичов одержав травму голови. Деякі ЗМІ поширили інформацію, що студента побив його однокурсник за відмову допомогти в рішенні контрольної. Увечері 22 листопада Сичев погано себе почував, попросив пігулку, а потім знепритомнів. "Швидка допомога", не побачивши ні побоїв, ні травм, відвезла його до токсикологічного відділення місцевої клініки з підозрою на отруєння. З коми він не вийшов і в ніч на 27 листопада помер.

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Сьогодні ж у Ростові-на-Дону мав пройти черговий «День Гніву», організований активістами «Лівого фронту», проте опозиції не вдалося провести мітинг, повідомляє прес-служба «Лівого фронту».

У призначений час на площі чергував ОМОН. Представник міліції зробив організаторам акції «попередження про неприпустимість екстремістських дій». У розмові він порадив опозиціонерам «подивитися вчорашній виступ Нургалієва (міністр внутрішніх справ)» і повідомив, що «міліцією одержані інструкції від Нургалієва щодо розгону «вашого Лівого Фронту» всім набором спецзасобів», «тому що в Москві і нашому місті обстановка через Вас неспокійна», – йдеться в повідомленні «Лівого фронту».