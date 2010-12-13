У Москві убитий громадянин Киргизії

Начальник ГУВС Москви Володимир Колокольцев цієї ночі особисто координує пошук злочинців, які убили увечері в неділю громадянина Киргизії Алішера Шамшиєва, жителя міста Ош 1973 року народження.

Група з приблизно 15 осіб, серед яких одна дівчина, напала на чоловіка з азіатською зовнішністю на Суднобудівельній вулиці в Москві. Зловмисники почали бити Шамшиєва, а потім один з них ударив його ножем у селезінку. Від ножового поранення киргиз помер.

***

Цього ж дня в парку "Сокольники" на північному сході Москви ОМОН затримав 29 агресивно настроєних футбольних фанатів, які викрикували націоналістичні гасла, повідомляє РІА “Новости”.

Всього в "Сокольники" приїхало близько ста активістів націоналістичних і фанатських рухів. Ті, кого міліції не вдалося затримати, втікли від бійців ОМОНу в лісовий масив.

Раніше саме цю групу фанатів міліція не пустила на санкціонований мітинг опозиції, що проходив на Пушкінській площі. Про пересування столичним метро молодих людей, що скандували націоналістичні гасла, правоохоронні органи дізнавалися від пасажирів.