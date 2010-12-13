Влада Росії веде країну до громадянської війни - опозиціонер

Влада Росії веде країну до громадянської війни.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це вчора на мітингу з вимогою відставки прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА заявив один із лідерів опозиційного руху «Солідарність» Ілля ЯШИН.

«Вчора Москвою і Петербургом прокотилися націоналістичні погроми і масові безлади. Причина – корупція і беззаконня, яке пронизує російську владу і правоохоронну систему», - сказав опозиціонер.

Він заявив, що “вбивці і бандити за хабарі виходять за свободу, а російські суди – не місця для правосуддя, а міліція і прокуратура живе за поняттями, а не згідно із законом”.

За його словами, все це призводить до зростання злочинності, етнічних конфліктів, масових безладів. “Корумпована влада веде до беззаконня і бунту безглуздому і нещадному», - підкреслив він.

«Ганьба, коли замість цивілізованого суду вершить розправу суд Лінча, ганьба коли б`ють один одного за колір шкіри і за вигин носа. Головна ганьба, що ми терпимо цю гнилу зухвалу владу злодіїв, яка веде нашу країну до громадянської війни. Передчуття громадянської війни висить над Москвою», - заявив І.ЯШИН.

За його словами, громадянам РФ не можна сподіватися на владу і міліцію, оскільки ніхто не допоможе.

«Росію від розвалу, до якого веде її В.ПУТІН, можемо врятувати тільки ми самі – громадяни, для яких свобода, демократія і відповідальність не пустий звук. ПУТІНУ плювати на Росію, його батьківщина – Куршавель (французький курорт – УНІАН). Хай і провалює у свій Куршавель разом з олігархами і дружками», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора в центрі Москви російські націоналісти побили кількох вихідців з Кавказу і Середньої Азії. Пізніше відбулися зіткнення з ОМОНом.