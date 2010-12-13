У Румунії скандал: Чаушеску стратили помилково

У Румунії розгорівся скандал навколо страти колишнього диктатора Ніколає Чаушеску і його дружини Єлени під час революції 1989 року.

Голова румунської асоціації революціонерів Теодор МАРІЄШ стверджує, що їх розстріляли незаконно, повідомляє NEWSru з посиланням на румунське агентство "Медіафакс".

Як доказ колишній революціонер представив журналістам копію декрету, підписаного колишнім Президентом Іоном ІЛІЄСКУ, згідно з яким Н.Чаушеску і його дружині замінили страту на довічне тюремне ув’язнення. З документа виходить, що І.ІЛІЄСКУ нібито підписав його 25 грудня 1989 року як голова Фронту національного порятунку, котрий узяв владу після повалення диктатури.

Т.МАРІЄШ упевнений у достовірності документа і має намір довести це через експертизу. За його словами, І.ІЛІЄСКУ пом`якшив вирок за умови, що Н.Чаушеску накаже співробітникам служби держбезпеки "Секурітате" припинити опір революціонерам у Бухаресті, де в ті дні по людях стріляли невідомі групи "терористів", приналежність яких досі не встановлена, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Сам І.ІЛІЄСКУ вважає представлений документ фальшивкою. "Це низькість стверджувати, що в день суду і страти Чаушеску я підписав такий указ", - заявив він журналістам. Колишній глава Румунії підкреслив, що в грудні 1989 року підписав декрет про формування трибуналу, який судив диктатора і його дружину.

Подружжя Чаушеску, котре втікало з Бухареста під час грудневих подій, заарештували в невеликому містечку Тирговіште, де й розстріляли після поспішного суду. Того ж дня шокуюча відеозйомка вмираючого подружжя обійшла телеекрани всього світу.

Нова влада поквапно поховала останки в могилі під чужими іменами, без будь-яких розпізнавальних знаків, причому в різних місцях. Сьогодні, після експертизи ДНК, проведеної на вимогу рідних, рештки Ніколае та Єлени Чаушеску перепоховали на Бухарестському військовому кладовищі Генча в одній могилі.