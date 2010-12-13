Помер один з потерпілих під час сутичок у Москві

Помер один з потерпілих під час сутичок на Манежній площі в Москві,повідомляє РІА “Новости” з посиланням на джерело в правоохоронних органах. Ім`я загиблого не називається, але уточнено, що це учасник мітингу. Зі свого боку офіційний представник ГУВС Москви Віктор Бірюков спростував повідомлення про загибель.

Як повідомлялося раніше, після мітингу в центрі столиці в лікарні міста з різними травмами потрапили не менше 19 осіб, пізніше кількість госпіталізованих збільшилася до 29.

Тим часом міністр внутрішніх справ РФ встиг схвалити дії міліціонерів, які намагалися розігнати мітинг. На думку керівника МВС, міліція і ОМОН "діяли правильно в рамках ситуації", майже нікого не затримували, щоб не спровокувати посилювання обстановки. Також Нургалієв сказав, що сутички були ініційовані не футбольними вболівальниками, а націоналістами-провокаторами.

Зі свого боку лідер націоналістичного руху "Слов`янська сила" Дмитро Дьомушкін відкинув звинувачення в адресу націоналістів в тому, що вони спровокували масові сутички.