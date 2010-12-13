Філарет написав Попову: одна конфесія є «рівнішою та ріднішою» за всі інші?

Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ направив голові Київської міської державної адміністрації Олександру ПОПОВУ лист з проханням розібратися у ситуації із відстороненням священиків Української православної церкви Київської патріархату від проведення поховань.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЦ КП.

Зокрема, вказується у повідомленні, для окремих представників столичної влади одна конфесія є «рівнішою та ріднішою» за всі інші, і прикладом цього стали скандальні події щодо відсторонення керівництвом київського спецкомбінату ритуальних послуг духовенства Київського патріархату від звершення похоронів.

Так, за даними УПЦ КП, керівник спецкомбінату Олексій ГОРОВИЙ отримав від керуючого справами УПЦ МП архієпископа МИТРОФАНА лист, у якому висловлюється стурбованість тим, що на кладовищах Києва «з’явилися особи, які видають себе за священнослужителів Української православної церкви і звершують відспівування та поминання». В листі перелічені ці «особи» і стверджується, що «всі чини й таїнства, звершені ними, вважаються недійсними».

Виявляється, підкреслили в УПЦ КП, що список складений зі священиків Київського патріархату. “Зрозуміло, що в Московському патріархаті позицію щодо «недійсності» священнослужителів УПЦ КП сповідують давно, тому сам зміст листа не є дивним... Більш дивним є інше – резолюція на листі керівника управління ритуальних послуг м. Києва О.ГОРОВОГО: «До відома та використання в роботі». З такою резолюцією копії листа були розіслані на місця”, - стверджується у повідомленні УПЦ КП.

При цьому автори повідомленні відзначають, що “вже не перший рік на столичних кладовищах склалася не зовсім нормальна ситуація щодо ставлення до різних конфесій. Свідченням цього є той факт, що на всіх кладовищах, де ще не було храмів чи молитовних приміщень УПЦ МП, за рахунок кладовищ були збудовані чи обладнані каплиці та храми цієї конфесії. На Лук’янівському цвинтарі храм, який будувався для громади Київського патріархату, з волі керівництва був переданий Московському патріархату”.

Але, додали в УПЦ КП, “виявилося, що цього недостатньо, і «несвідомі люди» все одно не хочуть запрошувати до поховання своїх близьких виключно «канонічних батюшок». Тому на прохання керівництва УПЦ МП і з’являється незаконна вказівка начальника управління ритуальної служби столиці пана ГОРОВОГО”.

Для реалізації цієї вказівки на практиці “священикам Московського патріархату надана можливість приймати замовлення на поховання як на спецкомбінаті, так і безпосередньо в моргах міста. Виділено місце для прийому цими священиками громадян і на окремих кладовищах”, йдеться в повідомленні УПЦ КП.

Водночас священики Київського патріархату такої можливості позбавлені, чим порушено як принцип рівного ставлення держави до конфесій (а зазначені установи – є державними або комунальними), так і права віруючих, які не належать до Московського патріархату, наголосили в УПЦ КП.

З приводу вищевикладених порушень представниками столичного керівництва визначеного законами принципу рівного ставлення до всіх конфесій, Патріарх Київський ФІЛАРЕТ і направив О.ПОПОВУ лист з проханням розібратися у ситуації та припинити порушення.

“Сподіваємося, що голова столичної влади є більш уважний до виконання законів, ніж дехто з його підлеглих”, - підкреслили в УПЦ КП.