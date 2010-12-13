Невідомі атакували офіс чернігівських правозахисників

Вчора офіс Чернігівського громадського комітету захисту прав людини атакували невідомі особи, що сповідують екстремістську та расистську ідеологію.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив виконавчий директор Чернігівського громадського комітету захисту прав людини Віктор ТАРАСОВ.

Як розповів В.ТАРАСОВ, Чернігівський громадський комітет захисту прав людини вже багато років здійснює правозахисну діяльність, спрямовану в тому числі на захист прав вразливих груп, зокрема біженців і мігрантів, від проявів расизму, нетолерантності та ксенофобії, поліпшення правового захисту прав людини представників цієї групи, сприяння встановленню клімату взаєморозуміння та поваги до етнічної різноманітності в країні, а також запровадження принципів однакового ставлення до людей, незалежно від їхньої расової або етнічної приналежності.

За словами В.ТАРАСОВА, останні два роки Чернігівський громадський комітет захисту прав людини та його офіс піддаються регулярним нападам з боку представників екстремістських та неонацистських груп, які «через потурання влади у минулі роки розвинули свою діяльність у регіоні». Так, у квітні 2009 року вночі було атаковано приміщення комітету, його фасад було обмальовано закликами та зображеннями антисемітського та ксенофобського змісту. Цього року невідомі намагалися підпалити вхідні двері організації. «Пошкодження та крадіжка вивіски комітету на фасаді взагалі стало для членів організації звичним явищем. На різних Інтернет-ресурсах екстремістського та праворадикального толку невідомими постійно публікуються заклики до розправи над членами Чернігівського громадського комітету захисту прав людини та його клієнтами», - зазначив В.ТАРАСОВ.

Цієї ночі напади на комітет продовжилися. Так, як розповів В.ТАРАСОВ, біля 22 години 12 грудня в офісі організації по вул. Горького спрацювала сигналізація. Працівники Державної служби охорони та керівництво Чернігівського громадського комітету захисту прав людини після приїзду виявили, що в приміщенні були побиті вікна, а на фасаді намальована фашистська свастика та, чомусь, ім’я та прізвище російського вболівальника футбольного клубу «Спартак», який загинув кілька днів тому у Москві.

«Ця подія ще раз свідчить, що заяви комітету про продовження діяльності екстремістських та расистських угруповань в регіоні відповідають дійсності. За часів минулого керівництва міліції заяви та звернення до правоохоронних органів з цього приводу не призводили до яких-небудь позитивних результатів», - сказав В.ТАРАСОВ.

Чернігівські правозахисники звертаються до правоохоронних органів з проханням почати діяльність на виконання доручення керівництва Міністерства внутрішніх справ України щодо попередження діяльності угруповань, що пропагують міжнаціональну та расову ворожнечу.