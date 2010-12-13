15 грудня - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Ставлення населення України до порушення прав людини в Україні та до проявів екстремізму." Будуть представлені результати соціологічного опитування, репрезентативного для дорослого населення України, що проведено Інститутом прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Дослідження проведено в усіх областях України та в Криму, опитано біля 2000 респондентів. Дослідники вивчили оцінку населенням України рівня збереження прав людини у різних сферах життя, їх особистий досвід порушення прав людини, розповсюдженість цього явища в Україні. Розглядається також ставлення населення до іммігрантів та біженців, які приїздять в Україну та ставлення населення до проявів екстремізму. Буде розглянута також динаміка деяких з показників порушення прав людини та ставлення проявів екстремізму за останні п’ять років. Учасники: Володимир Паніотто, ген.директор КМІС, Вадим Масі, директор Інституту прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії, Олександр Фельдман, народний депутат України, засновник Інституту прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.