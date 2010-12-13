РЄПЦУ хоче з’ясувати обставини депортації єпископа Нестерука

Рада Євангельських Протестантських Церков України (РЄПЦУ) звертається до Міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА з проханням захистити права голови Всеукраїнського Союзу Церков євангельських християн – баптистів єпископа В’ячеслава НЕСТЕРУКА, якого було депортовано з Узбекистану.

Про це УНІАН повідомили в Інституті релігійної свободи.

“Даний інцидент мав місце ще місяць тому, 30 жовтня 2010 року, проте до цього часу українська громадськість немає жодних пояснень таких дій посадових осіб прикордонної служби Республіки Узбекистан по відношенню до єпископа В. НЕСТЕРУКА – ні з боку представників влади Узбекистану, ні від МЗС України”, – зазначено у зверненні, яке підписав Головуючий у РЄПЦУ єпископ Михайло ПАНОЧКО.

Глави євангельських Церков України висловили переконання, що цей та подібні випадки потребують невідкладної реакції з боку МЗС України та дипломатичних установ України за кордоном з метою захисту прав та законних інтересів українських громадян на території інших держав, як це передбачено Конституцією та законодавством України.

Рада Євангельських Протестантських Церков України вважає, що відсутність належної ноти протесту з боку зовнішньополітичного відомства України може призвести до загрози депортації інших громадян України з території Республіки Узбекистан у зв’язку з їх релігійними переконаннями.

У зв’язку з цим, глави євангельських Церков України закликають МЗС України вжити усіх можливих дипломатичних заходів для недопущення повторення подібного інциденту з релігійними діячами України під час подорожей до Узбекистану та до інших країн, з якими Україна встановила дипломатичні зв’язки.

Крім цього, РЄПЦУ просить МЗС надати офіційне роз’яснення щодо рівня небезпеки та ймовірності загрози депортації для релігійних діячів – громадян України у випадку їх подорожі до Республіки Узбекистан з приватною чи службовою метою.

Як повідомили ІРС в Канцелярії ВСЦ ЄХБ, напередодні єпископ В. НЕСТЕРУК особисто звернувся до МЗС України з приводу даного інциденту та повідомив про порушення його прав як громадянина України. Єпископ попросив Міністерство спрямувати офіційну ноту до Міністерства закордонних справ Республіки Узбекистан з проханням надати офіційні пояснення щодо причин його затримання в аеропорті Ташкента, арешту та подальшої депортації під час візиту до Узбекистану.