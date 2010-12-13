Проти комісії з захисту суспільної моралі здійснено “інформаційну операцію”?

Голова Національної експертної комісії з питань суспільної моралі Василь КОСТИЦЬКИЙ вважає, що проти комісії було здійснено “ інформаційну операцію”, яка була спрямована на ліквідацію комісії.

Про це В.КОСТИЦЬКИЙ сказав під час публічного обговорення на тему "Чи потрібен в Україні демократичний закон про захист суспільної моралі".

“ З’явився активний гравець на інформаційному ринку, з ним підписали Хартію про партнерство і меморандум про співпрацю і далі треба або дотримуватись цих публічних зобов’язань, бо хтось може назвати прізвища відомих людей в Україні , які є власниками цих ЗМІ, або знайти інший варіант і ліквідувати комісію”, - сказав він.

“Це фактично була інформаційна операція проти комісії”,- додав він.

В. КОСТИЦЬКИЙ вважає, що для захисту суспільної моралі необхідно проводити суспільний діалог.

Він нагадав, що нині чинний в Україні "Закон про захист суспільної моралі" дістав негативну оцінку експертів Ради Європи, які вважають, що він допускає цензуру і зводить захист суспільної моралі до питань регулювання і заборони продукції сексуально-еротичного та порнографічного характеру. В.КОСТИЦЬКИЙ нагадав, що наразі існує три варіанти законодавчого вирішення питання захисту суспільної моралі: нові законопроекти розробили НЕК з питань захисту суспільної моралі та міжфракційна депутатська група "За духовність, моральність та здоров`я України", а також Мінюст запропонував внести зміни до нині діючого закону.

Представляючи розроблений комісією законопроект, В.КОСТИЦЬКИЙ зазначив, що у вирішенні такого питання, як суспільна мораль необхідно проводити "суспільний діалог, який створив би атмосферу взаємної поваги тих, хто творить інформаційну продукцію, і тих, хто її споживає".

За словами В. КОСТИЦЬКОГО, у новій редакції закону передбачено участь громадських організацій у здійсненні державної політики у цій сфері, а також профілактично-просвітницький напрям роботи, який у чинному законі відсутній.

"Ми спробували розробити такий закон, який відповідав би і сучасним реаліям, і уявленням українського соціуму про демакратичну державу, і європейським підходам до регулювання відносин у такій делікатній сфері, якою є питання захисту суспільної моралі", - зазначив В.КОСТИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції України рекомендує уряду в рамках проведення адміністративної реформи розглянути питання про ліквідацію Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, «це якийсь дивний орган…, і ми рекомендували Кабінету міністрів розглянути питання доцільності існування цього органу».

При цьому міністр зауважив, що в Україні є певні органи, які можуть виконувати функції Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, і саме їх передбачається ними наділити.

В указі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА від 9 грудня про “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, серед іншого, глава держави доручив Кабміну вирішити в установленому порядку питання щодо ліквідації Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.