В Києві маніфестанти вимагали від держави дотримання прав людини

В суботу в центрі Києва, на Майдані, пройшла мирна маніфестація, присвячена Міжнародному дню прав людини, в якій взяли участь понад 150 людей.

Про це УНІАН повідомили в громадська організація Інсайт.

Вперше в Україні з метою захисту прав людини та невід`ємних свобод об`єдналися численні громадські ініціативи, наголошуючи на рівності всіх людей, незалежно від етнічної, расової приналежності, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Це перший марш за права ЛГБТ-спільноти, на якому проти гомофобії та дискримінації геїв, лесбійок, бісексуальних та трансгендерних людей виступили не лише ЛГБТ-організації, а інші солідарні групи та ініціативи.

За допомогою театральних засобів учасниці та учасники акції показали відмову держави від її соціальних зобов’язань, привернули увагу до прав, які порушуються сьогодні в Україні, а також попередили, що їх залишки розтануть мов новорічний сніг з новими кроками влади. Частина плакатів була оформлені у вигляді ялинок з перекресленими словами "ПК", "ЖК", "ЖК", символізуючи протест проти прийнятого нового Податкового кодексу та проектів Житлового і Трудового кодексів, які здатні перетворити народ на цілковитих рабів, розділивши суспільство на супербагатих та супербідних. Активісти виступали і проти сумнозвісного закону №2450, обмежуючого права на мирні збори, та реформ в освіті.

Марш розпочався біля метро "Хрещатик" та прямував до Майдану. Лунали лозунги: "Свобода, рівність, глобальна солідарність", "Всі різні – всі рівні", "Бунтуй, кохай, права не віддавай", "Права не дають, права беруть", "Майдан для людей, ліс – для йолок", "Мир – палаткам, війна – палацам", "Владні капризи призводять до кризи". Учасниці й учасники акції несли банери та плакати з написами "Права меншин – права людини", "Права жінок – права людини", "Право на сім`ю – право для всіх", "Рівність, справедливість, людська гідність", "Стоп гомофобія, фашизм", "Моє тіло, моє діло", "Нам не треба такої Йолки, нам не треба таких подарунків, нам не треба такої влади", "Проти рабського трудового кодексу" та ін. Після промов біля центральної Йолки на завершення акції учасники повернули під ялинку "подарунки" влади – дискримінаційне нове законодавство.

Формат акції викликаний тим, що 3 грудня 2010 року влада розігнала Майдан, на якому люди протестували проти нового Податкового кодексу, заради "йолки", визнавши лише її знаходження на площі легітимним.

Маніфестація пройшла мирно, однак групу учасників, що поверталися з акції, на метро Контрактова площа атакували неонацисти - близько п’ятнадцяти озброєних кийками та балонами зі сльозогінним газом молодиків. "Це в черговий раз свідчить про необхідність належного попередження, розслідування та моніторингу злочинів на ґрунті ненависті та відповідного реагування правоохоронних органів на насильство та мову ненависті з боку ультраправих угрупувань", - каже голова ГО "Інсайт" Олена ШЕВЧЕНКО.

Організаторами акції виступали: громадська організація Інсайт, Центр Візуальної Культури, Худрада, ПРОSTORY, Commons, Незалежна студентська профспілка «Пряма дія», Незалежна профспілка «Захист праці», Організація марксистів, Антифашистська дія, Організація анархістів «Вільна спілка». Акцію підтримав ряд правозахисних та громадських організацій: Представництво Фонду ім. Г. Бьолля в Україні, Харківська правозахисна група, Конгрес національних громад, "Без кордонів", правозахисний центр "Наш світ", правозахисна організація М`АРТ, Українська Гельсинська спілка з прав людини, ІОЦ "Жіноча мережа", Миколаївська асоціація геїв, лесбійок та бісексуалів "ЛІГА".