Москва готується до заворушень: закрили Манежну площу і ТЦ

Співробітники міліції просять москвичів і гостей столиці залишити Манежну площу і заявляють, що вона закрита, передають РИА Новости.

Міліціонери по гучномовцю оголосили, що площа закрита з технічних причин. Півгодини тому адміністрація центру "Охотный ряд" повідомила про дострокове закриття магазинів і попросила відвідувачів залишити центр з технічних причин. В даний час на Манежну площу, де знаходиться торговий центр, стягнуті бійці ОМОНу через можливі сутички. Раніше джерело в правоохоронних органах столиці повідомило, що в міліцію надійшла оперативна інформація, що "о 18.00 група молоді - уболівальники одного з футбольних клубів - має намір зустрітися з вихідцями з Кавказу для з`ясувань стосунків".

Раніше представник ГУВС по Москві повідомив, що керівництво московської міліції радить громадянам не брати участь в несанкціонованих акціях у Москві.

Декілька тисяч молодих людей зібралися 11 грудня на Манежній площі в Москві на несанкціонований мітинг, щоб вшанувати пам`ять загиблого в бійці 6 грудня фаната ФК "Спартак" Єгора Свірідова. В ході акції почалися безлади - натовп прорвав кордон міліції, було побито декілька вихідців з Кавказу. Як вважають в правоохоронних органах, безлади спровокували націоналісти, що вийшли на несанкціоновану акцію разом з футбольними уболівальниками. В результаті заворушень, за даними властей Москви, постраждали 32 людини, семеро залишаються в лікарнях.