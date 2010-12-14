“Беркут” затримав телеведучого і журналіста "Української правди"

10:37, 14 грудня 2010
Права людини
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Через  "східний тип обличчя"

Телеведучого і журналіста інтернет-видання "Українська правда" Мустафу НАЙЄМА затримали співробітники спецпідрозділу міліції "Беркут".

Про це повідомила ведуча програми "Час.Новин" на “5-му каналі” Тетяна ДАНИЛЕНКО.

За її словами, журналіста затримали близько 21.30 біля будівлі редакції каналу, повідомляє “Українська правда”.

"Під’їхали на машині "Беркуту". Не представившись, попросили вийти з машини (журналіст знаходився в машині Т.ДАНИЛЕНКО). Мустафа вийшов. Попросили пред’явити документи. Почали хамити. Мустафа пред’явив документи, але вони сказали, що "вони не побачили", - повідомила Т.ДАНИЛЕНКО.

"Вони його затримали силою, пояснивши це тим, що він "лицо кавказкой национальности" і повели в Подільське райуправління... При цьому вони хамили йому і мені та вилучили в нього мобільний телефон", - заявила Т.ДАНИЛЕНКО.

Коли журналіста відпустили, сам М.НАЄМ повідомив, що "співробітник написав протокол про затримання. На вході до райвідділу цей співробітник підкинув мені в кишеню мій телефон... На прохання пояснити, чому забрав мій телефон. Він сказав, що нічого пояснювати не буде", - сказав журналіст.

У відповідь на пропозицію М.НАЙЄМА вибачитися за те, що співробітники "Беркуту" грубили і провели затримання через національність, начальник райвідділу міліції вибачився, а співробітник, що проводив затримання, ні, зазначає видання.

"До відділку також зателефонував начальник РУ МВС України в Києві Олексій КРИКУН, він попросив вибачення за своїх співробітників і пообіцяв провести службове розслідування", - повідомив журналіст.

"У мене ніяких претензій до співробітників міліції немає", - заявив М.НАЄМ.

Зі свого боку начальник прес-служби київської міліції Володимир ПОЛІЩУК повідомив, що міліціонер затримав журналіста через відмову пред’явити документи. За його словами, “беркутівці” попросили М.НАЄМА показати документи, оскільки в нього "східний тип обличчя". За словами В.ПОЛІЩУКА, оскільки журналіст відмовився це зробити, міліціонери посадили журналіста до свого автомобіля і відвезли до Подільського райвідділу міліції. У міліції стверджують, що М.НАЙЄМ дорогою зателефонував народним депутатам, які у свою чергу допомогли йому зв’язатися з начальником київського главку.

В.ПОЛІЩУК наголосив, що у райвідділі інцидент залагодили. "Ніяких документів не складали, і ніхто ніяких претензій немає", - заявив він.

В.ПОЛІЩУК запевнив, що бійці "Беркуту" не знали в обличчя М.НАЄМА, "бо вони ТВі не дивляться, і не знали, що Мустафа публічна людина".

Водночас, коментуючи цю подію УНІАН, у столичному главку зазначили, що будь-який працівник міліції може підійти до будь-якого громадянина і попросити показати документи, які посвідчують особу.

Разом з тим у столичній міліції не змогли прокоментувати неодноразові звернення на розширених колегіях Генеральної прокуратури за участю колишнього генпрокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, який закликав працівників правоохоронних органів якомога більше уникати перевірок у громадян документів, у т.ч. доставляючи їх до відділів міліції під приводом встановлення особистості. При цьому генпрокурор звертав увагу підлеглих відповідним чином реагувати на такі дії представників органів внутрішніх справ.

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