Прес-конференція на тему: “Поводження з мігрантами та шукачами притулку в Україні” .

Учасники: представники організації Х’юман Райтс Вотч: Білл Фрелік, директор програми у справах біженців та Сімон Троллер, старша наукова співробітниця відділу з прав дітей.

Прес-конференція присвячена публікації звіту «Пастка на прикордонні: поводження з мігрантами та шукачами притулку в Україні». Б.Фрелік та С.Троллер, автори звіту, представлять основні висновки та рекомендації. У звіті обговорюється неспроможність української держави поводитися з усіма мігрантами гуманно, забезпечувати шукачам притулку доступ до справедливого та прозорого розгляду їхніх заяв, захищати дітей без супроводу та представників інших уразливих груп.

У звіті також висвітлюється питання відповідальності країн-членів ЄС за повернення до України мігрантів та шукачів притулку всупереч своїм власним зобов’язанням за правом ЄС та міжнародним правом.

14 та 15 грудня Б.Фрелік та С.Троллер зустрінуться у Києві із офіційними представниками державних органів влади України, щоб перед опублікуванням звіту обговорити з ними основні висновки та рекомендації.

Місце проведення - м.Київ, вул. Хрещатик, 4, конференц-зал. Телефон: +380 505 288 614; Irenefedorovych@gmail.com ,+380 669 560 26; simone.troller@hrw.org.

Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Дата проведення: 12:30 - 16.12.2010.