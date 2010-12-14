Єврокомісія надасть 2 млн. євро переміщеним чеченцям

Європейська комісія надасть 2 млн. євро у вигляді гуманітарної допомоги 45 тисячам осіб, переміщених унаслідок конфлікту в Чечні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення Єврокомісія ухвалила 13 грудня.

Гроші планується використати на відновлення будинків з тим, щоб сім`ї могли повернутися на свої місця проживання. Крім того, планується надати підтримку діяльності, що приносить доходи, для того, щоб зменшити залежність переміщених осіб від гуманітарної допомоги.

Кошти ЄС планується також витратити на забезпечення доступу до освіти і медичних послуг.

“За оцінками, 30 тисяч осіб досі є переміщеними у самій Чечні сьогодні, і багато тисяч їх співвітчизників розкидані по сусідніх регіонах. Цими фінансами ми надамо допомогу тим, хто постраждав від військових дій, бездомним і уразливим людям для відновлення їх нормального життя», - заявила із цього приводу комісар ЄС з питань міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги і цивільного захисту Кристаліна ГЕОРГІЄВА.

Європейська комісія – найбільший донор у Чечні. За останні 11 років Комісія надала понад 237 млн. євро гуманітарної допомоги жертвам конфлікту.

Останніми роками, наголошується у прес-релізі Єврокомісії, завдяки політичній стабілізації і економічному прогресу, кількість переміщених осіб у Чечні значно зменшилася, а тому і Комісія почала скорочувати розміри допомоги, починаючи з 2008 року.