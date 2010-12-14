Як змусити міліцію відмовитися від політики ксенофобії

Київська незалежна медіа-профспілка вважає, що cуспільство має спонукати міліцію відмовитися від політики ксенофобії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі медіа-профспілки.

Зокрема, на думку КНМП, затримання репортера і телеведучого Мустафи НАЙЄМА варто розцінювати ширше, ніж просто затримання журналіста, адже міліція звернула на нього увагу не через його професійну діяльність, а через “східний тип обличчя” або як на “лицо кавказской национальности”. Якби не приналежність затриманого до професії журналіста, можна з певністю стверджувати, що згаданий інцидент не мав би такого розголосу, підкреслюється в повідомленні.

На переконання КНМП, це дає підстави для припущень, що затримання громадян лише через їхню специфічну зовнішність сьогодні стало звичним у діяльності міліції. Іншими словами, міліція оцінює громадян не за їхнім ставленням до закону, а за їхньою зовнішністю, підкреслили в медіа-профспілці, додавши, що ця ситуація є ненормальною і має ознаки ксенофобії.

“Такі підходи в міліції склалися, бо дехто протиставляє національні меншини титульній нації і намагається роздмухати між ними ворожнечу, - заявив голова Комітету КНМП Юрій ЛУКАНОВ, - Лунають хамські гасла як на адресу меншин, так і на адресу титульної нації. Це вигідно політикам-шахраям і не вигідно суспільству. Якщо журналісти викриватимуть такі дії, то нам вдасться зберегти міжнаціональний мир в країні”.

КНМП вважає, що критерієм оцінки діянь громадян має бути їхнє ставлення до закону, а не приналежність до тієї чи іншої національності. Медіа-профспілка закликає суспільство дати належну оцінку діям міліції і спонукати її відмовитися від політики ксенофобії.

Як повідомляв УНІАН, М.НАЙЄМА затримали співробітники спецпідрозділу міліції ”Беркут” 13 жовтня.

За даними ведучої “5 каналу” Тетяни ДАНИЛЕНКО, журналіста затримали близько 21.30 біля будівлі редакції каналу.

”Під’їхали на машині ”Беркуту”. Не представившись, попросили вийти з машини (журналіст знаходився в машині Т.ДАНИЛЕНКО). Мустафа вийшов. Попросили пред’явити документи. Почали грубили. Мустафа пред’явив документи, але вони сказали, що ”вони не побачили”, - повідомила Т.ДАНИЛЕНКО.

”Вони його затримали силою, пояснивши це тим, що він ”лицо кавказкой национальности” і повели в Подільське райуправління... ”, - заявила Т.ДАНИЛЕНКО.

Зі свого боку начальник прес-служби київської міліції Володимир ПОЛІЩУК повідомив, що міліціонер затримав журналіста через відмову пред’явити документи.