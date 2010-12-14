Мін’юст пропонує залишити лазівку для чиновників в антикорупційних законах

Міністерство юстиції України підготувало пакет антикорупційних законопроектів і направило його на узгодження до Адміністрації Президента.

Як повідомляє газета ”КоммерсантЪ Украина” (№ 218 від 14 грудня 2010 року), зміни оформлені у вигляді трьох законопроектів: ”Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення і протидії корупції”, ”Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів щодо удосконалення процедур здійснення конфіскації” і ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з ухваленням Закону ”Про засади запобігання і протидії корупції”.

”Зараз ці три документи склеюють в один великий законопроект. У результаті вийде нова антикорупційна реформа”, - цитує газета слова свого джерела.

Зокрема, виходячи із законопроектів, що є у розпорядженні видання, пропонується змінити процедуру фінансового контролю над доходами і витратами держслужбовців. ”Якщо згідно з прийнятими, але такими, що поки не набули чинності, нормами антикорупційного законодавства передбачено, що людина, яка претендує на посаду держслужбовця, подає дані про доходи і фінансові зобов`язання не лише щодо себе, а й щодо членів своєї сім`ї, то зміни припускають, що кандидат подає декларацію про доходи і майнове становище у ”формі, затвердженій Міністерством фінансів”. При цьому вказівка, що ця вимога стосується і членів сімей майбутніх урядовців, із закону зникла”, - пише газета.

Мін’юст також пропонує внести зміни до Кримінального кодексу і передбачити диференційоване покарання за отримання хабара. Зокрема, пише газета, пропонується розмежувати категорії хабарів залежно від їх розміру: ”хабар” – сума до 85 грн. (покарання у вигляді штрафу від 8500 грн. до 12 750 грн. або арешту терміном до 6 місяців); ”хабар у значному розмірі” – від 85 грн. до 3400 грн. (штраф від 12 750 грн. до 25 500 грн., позбавлення волі на термін від 2 до 5 років). При цьому зберігаються поняття ”хабара у великому розмірі” – від 3400 грн. (покарання у вигляді тюремного ув’язнення терміном від 5 до 10 років) і ”хабарі в особливо великому розмірі” – від 8500 грн. (карається тюремним ув’язненням терміном від 8 до 12 років).

”КоммерсантЪ Украина” стверджує, що всі направлені до Адміністрації Президента документи пройшли процедуру узгодження з GRECO, проте навіть після цього до планів боротьби з корупцією залишаються питання. Наприклад, пропонується внести ряд змін до кодексів, зокрема до Кодексу адміністративних правопорушень: зокрема, видалити з його чинної редакції ст. 212-26, яка передбачає покарання за неправомірну відмову державних установ і правоохоронних органів у наданні інформації, а також за невчасне і неповне надання інформації. Зараз це порушення карається штрафом від 425 грн. до 850 грн.

”В одному з документів, розроблених Мін’юстом, детально розписується, які подарунки може одержувати вищий посадовець, а які – ні. Так, їм заборонено приймати подарунки від своїх підлеглих, а також від фізичних і юридичних осіб ”за рішення, дії або бездіяльність в їх інтересах”, а також у решті випадків, коли урядовець одержує подарунок ”за мотивами, пов`язаних з його службовим становищем”. При цьому зменшені вартість подарунків і ”проявів гостинності”, які можуть одержувати посадовці”, - повідомляє газета.

За інформацією видання, якщо відповідно до прийнятого, законодавства, яке поки не набуло чинності, вартість подарунка не має перевищувати розмір однієї податкової соціальної пільги (434 грн. 50 коп.), то запропоновані зміни припускають, що вартість подарунка не може бути більше за 20% прожиткового мінімуму (зараз – 184 грн.), а загальна вартість подарунків, одержаних за рік з одного джерела, не має перевищувати одного прожиткового мінімуму (зараз – 922 грн.).