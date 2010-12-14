У Білорусі ще один кандидат у президенти потрапив у ДТП

У Білорусі ще один кандидат у президенти Віталій РИМАШЕВСЬКИЙ (від незареєстрованої партії ”Білоруська християнська демократія”) потрапив в автомобільну аварію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі В.РИМАШЕВСЬКОГО.

”11 грудня після зустрічі в Гомелі Віталій РИМАШЕВСЬКИЙ разом із членами своєї команди повертався назад до Мінська на автомобілі. На ділянці дороги між Гомелем і Буда-Кошелєве раптом назустріч автомобілю, в якому рухався В.РИМАШЕВСЬКИЙ, виїхав автомобіль ЗІЛ без розпізнавальних знаків. Водій автомобіля кандидата на посаду Президента від БХД встиг направити машину на узбіччя дороги і таким чином уникнути зіткнення”, - повідомили в прес-службі.

Крім того, у виборчому штабі кандидата заявляють, що протягом останніх двох днів В.РИМАШЕВСЬКИЙ і його сім`я одержують погрози. ”10 грудня біля під`їзду будинку, куди підвозили дружину і дочку Віталія РИМАШЕВСЬКОГО, вдруге було пробито колесо в автомобілі кандидата в Президенти”, - додали в прес-службі.

”Я розцінюю ці випадки як провокацію спецслужб за особистим наказом узурпатора влади в нашій країні. Цей сигнал можна розглядати як особисту загрозу для мене і моєї сім`ї. Я усвідомлюю, що в будь-який момент мене можуть отруїти або вдатися до якихось інших провокацій. Ці дії спецслужб підтверджують паніку і страх, які охопили діюче керівництво. Я хочу закликати їх покаятися і мирно відійти від влади. Хочу також звернутися до виконавців цих нелюдських наказів – такими методами мене не налякати!”, - заявив В.РИМАШЕВСЬКИЙ.

За його словами, виборчий штаб готує звернення в прокуратуру з вимогою розслідування вищезазначених випадків, а також у правозахисні, правоохоронні органи Білорусі і міжнародні організації з проханням сприяти забезпеченню безпеки В.РИМАШЕВСЬКОМУ і його сім`ї.

Як повідомляв УНІАН, уранці 11 грудня в ДТП потрапив автомобіль ”Фольксваген Гольф”, в якому їхав ще один кандидат у президенти Білорусі Ярослав РОМАНЧУК.