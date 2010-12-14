Прес-конференція: "Проблема дотримання прав мігрантів в Україні. Погляд правозахисників"

17 грудня 2010 року о 14.30 в приміщенні інформаційного агентства УНІАН (м. Київ, вул. Хрещатик 4) з нагоди Міжнародного дня мігранта та річниці дії Угоди про реадмісію між Україною та ЄС відбудеться прес-конференція щодо аспектів імплементації Угоди про реадмісію та функціонування Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання в контексті відношення до нелегальних мігрантів та осіб, повернутих в Україну в порядку реадмісії, що утримуються в Пунктах тримання іноземців в Україні.

В рамках прес-конференції підніматиметься питання дотримання прав людини та умов утримання мігрантів та шукачів притулку в Україні, питання протидії нелегальній міграції, тощо. Також окремо буде висвітлена проблема відправлення правосуддя відносно мігрантів.

Захід спільно проводять Чернігівський громадський комітет захисту прав людини та Судова Асоціація України «Фундація сприяння правосуддю» в рамках програми «Проведення адвокасі-кампаній на захист прав нелегальних мігрантів та осіб, що знаходяться в процедурі реадмісії, в пунктах тримання мігрантів в Україні».

Учасники прес-конференції:

• Тухан Едієв – керівник програм Чернігівського громадського комітету захисту прав людини;

• Катерина Тарасова – голова Судової Асоціації України «Фундація сприяння правосуддю»;

• Максим Буткевич – радник офісу Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні.

На прес-конференцію також запрошені представники Міжнародної організації з міграції, представники МВС, представники неурядових організацій.

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Довідка: 18 грудня весь світ починаючи з 2000 року відзначає Міжнародний день мігранта за пропозицією Генеральної Асамблеї ООН. В цей день у 1990 році була прийнята Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів та членів їх сімей. Асамблея підкреслила необхідність прийняття подальших заходів для забезпечення дотримання прав людини та основних свобод всіх мігрантів.

1 січня 2010 року набула чинності Угода про реадмісію між Україною та ЄС. Згідно цієї угоди, Україна та країни ЄС зобов`язуються приймати без зайвих формальностей власних громадян, які порушили режим перебування на території іншої договірної сторони, а також громадян третіх держав за умови пред`явлення доказів, передбачених цією угодою.