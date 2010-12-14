У Криму пройшов жалобний мітинг в пам’ять про тисячі кримчаків і євреїв

У Криму в районі 10-го кілометра Феодосійського шосе – на місці масового розстрілу мирних жителів фашистами - пройшов жалобний мітинг в пам’ять про тисячі кримчаків і євреїв.

«Це місце називають «полем смерті», а події тих грудневих днів 1941 року - кримським Голокостом. Тоді тут були розстріляні тисячі безвинних людей», - йдеться в переданому агентству УНІАН повідомленні прес-служби Постійного представника Президента України в Криму.

Пам`ять загиблих вшанували поминальною молитвою й хвилиною мовчання, було запалено свічки.

Із 11 по 13 грудня 1941 року під Сімферополем було розстріляно 14 тисяч євреїв і кримчаків

День пам`яті кримчаків і євреїв проводиться на офіційному рівні в Криму з 2004 року.