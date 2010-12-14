Чехії перепало за тести на гомосексуальність для мігрантів

Єврокомісія розкритикувала владу Чехії за введення "тесту на гомосексуальність" для тих, хто бажає отримати політичний притулок, повідомляє агентство France-presse. Правозахисники визнали, що подібне тестування важко співвіднести з існуючими нормами про права людини.

Тест призначений для вихідців з країн, де гомосексуали піддаються тиску. Якщо в імміграційної влади виникають підозри, що нетрадиційна сексуальна орієнтація є лише приводом для здобуття притулку, з письмової згоди біженця може бути проведене тестування. Відмова від тестування може привести до негативної відповіді при розгляді заявки.

Так званий "фалометричний тест" проводиться під наглядом професійних сексопатологів. Тестованому показують порнографічні матеріали, в яких відтворюються сцени гетеросексуальних контактів. Якщо у нього виникають фізіологічні реакції, що свідчать про збудження, його не визнають гомосексуалом. Тим часом, фахівці не впевнені, що цей тест досить надійний, щоб засновувати на ньому рішення про надання політичного притулку, пише Лента.ru.