Юридичний тренінг для журналістів

Київська незалежна медіа-профспілка запрошує журналістів в суботу, 18 грудня, о 13:00 в приміщення кафе «Сепія» (Сагайдачного, 8/10) на юридичний тренінг.

Як захистити свої авторські права? Як не отримати судовий позов? Про це та інше буде розповідати досвідчений юрист Клим Братківський, який професійно займається питаннями авторського права, рекламного та інформаційного законодавства.

Вхід вільний. Перші 20 слухачів отримають безкоштовно посібник «Авторское право на фотограию».

Контакти: 38-044-229-74-51, 38-050-310-44-41.