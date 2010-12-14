15 грудня - 14-30 - Відбудеться засідання парламентського Комітету з питань охорони здоров’я. Розглядатимуться законопроекти: про внесення змін до Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення»; про внесення змін до Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини» щодо доповнення бази даних єдиного реєстру з трансплантації; а також питання про результати проведеного Рахунковою палатою України аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України на створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги (вул. Грушевського, 18/2, к. 12). Вхід за картками акредитації.