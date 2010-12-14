17 грудня о 9-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "17 грудня - Міжнародний день проти насильства по відношенню до секс-робітників" з нагоди Міжнародного дня проти насильства по відношенню до секс-робітників, що вже четвертий рік поспіль відзначається в Україні, присвячена питанням дотримання прав і толерантного ставлення до людей, залучених до секс-бізнесу - феномену, існування якого у жовтні 2010 року нарешті визнано Міністерством юстиції України.

Також вперше публічно будуть представлені інноваційні методи профілактики інфікування ВІЛ статевим шляхом за допомогою жіночих презервативів (фемідомів).

Учасники: Ірина Мішина та Олена Цукерман, керівники Правління БО «Всеукраїнська Ліга «Легалайф», Оксана Матіяш, МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні».

На прес-конференцію запрошені керівники МОЗ, МВС та Міністерства юстиції України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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