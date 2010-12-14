Справа Лозінського: мати вбитого хоче 10 мільйонів компенсації

Мати Валерія Олійника, вбитого на угіддях Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, хоче отримати 10 млн. грн. морального відшкодування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам у перерві попереднього розгляду кримінальної справи у Дніпровському районному суді Києва повідомив адвокат постраждалої Володимир КЛІМЕНКО.

За його словами, відповідний цивільний позов з цього приводу підготовлено.

Мати В.Олійника хоче отримати моральне відшкодування у вигляді 10 млн. грн.: 8 млн. грн.. від В.ЛОЗІНСЬКОГО і 2 млн. грн.. - від колишнього прокурора Голованівського району Кіровоградської області Євгена ГОРБЕНКА та колишнього начальника Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області Михайла КОВАЛЬСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області у результаті зіткнення з народним депутатом В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель Валерій Олійник, 1954 року народження.

3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатського імунітету, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКИЙ був оголошений у міжнародний розшук. Він добровільно здався в Києві 1 березня після 8 місяців розшуку.

3 березня Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту. В.ЛОЗІНСЬКИЙ перебував у СІЗО СБУ, зараз - у Лук’янівському СІЗО.