У Греції оголосили загальнонаціональний страйк

У Греції оголошено загальнонаціональний 24-годинний страйк.

Як повідомляє «Газета.ру», очікується припинення роботи громадського транспорту, поромного, залізничного та авіаційного сполучення.

Міський транспорт Афін, утім, працюватиме вдень кілька годин для того, щоб доставити учасників мітингів до місць проведення акцій.

Крім працівників транспорту у страйку візьмуть участь чиновники, працівники соцслужб, включаючи лікарні, члени шкільних і банківських профспілок. Також до протесних акцій приєднаються представники бізнесу.