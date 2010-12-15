Геї вимагають від голови ФІФА вибачень
10:30, 15 грудня 2010Права людини
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Ключові слова "секс" і "Катар"
Представники сексуальних меншин зажадали від глави ФІФА Зеппа Блаттера залишити свою посаду або вибачитися за жарт про те, що у футбольних фанатів нетрадиційної орієнтації можуть виникнути труднощі під час проведення чемпіонату світу в Катарі, повідомляє Бі-бі-сі.
Гомосексуалізм вважається в Катарі злочином і карається позбавленням волі на строк до п`яти років.
На прес-конференції минулого понеділка Зепп Блаттер пожартував, що гомосексуалам доведеться утриматися від сексу під час проведення чемпіонату.
Представники сексуальних меншин назвали заяву Блаттера абсолютно неприйнятною
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