Російського опозиціонера заарештували на 15 діб

У Москві координатора громадської Московської ради і «Лівого фронту» Сергія УДАЛЬЦОВА заарештували на 15 діб за спробу організувати «День Гніву».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Лівого фронту», відповідне рішення було прийняте вчора ввечері в судовій дільниці №369 Тверського району Москви.

Наголошується, що з боку захисту виступило 14 свідків. У той час, свідками неправомірності дій С.УДАЛЬЦОВА виступили двоє працівників 2-го оперативного полку міліції, що затримували його, і які суперечили власним рапортам і свідченням один одного. Так, один з них розповів, що прийняв рішення про затримання С.УДАЛЬЦОВА самостійно, а другий повідомив, що наказ надійшов по рації, а на С.УДАЛЬЦОВА в них є орієнтування. Один сказав, що представився і спробував пред`явити своє посвідчення, незважаючи на те, що був у повному екіпіруванні, а другий сказав, що вони не представлялися, а посвідчення навіть не діставали. Ще однією невідповідністю є вказування ними місця затримання С.УДАЛЬЦОВА. Повну ідентичність своїх рапортів аж до помилок цього разу один із працівників міліції пояснив просто: «Я не знаю, чому вони однакові».

«На мій погляд, іде цілеспрямоване цькування конкретно мене, а також ряду інших опозиційних діячів, через наші політичні погляди» - сказав у завершальному слові С.УДАЛЬЦОВ. Він звернув увагу судді на той факт, що його хочуть покарати за те, що він не робив, а тільки мав намір, на думку керівництва ГУВС, зробити. Також він вказав, що був затриманий на Пушкінській площі Москви, яка знаходиться на пристойній відстані від Тверської, і на те, що 14 свідків сторони захисту і один з міліціонерів, які дали свідчення, сказали, що він не закликав громадян брати участь у мітингу, а мав намір віднести вимоги до мерії, що законом не заборонено.

Відбувати арешт С.УДАЛЬЦОВ буде в спецприймальнику для адміністративно затриманих на Сімферопольському бульварі, звідки тільки 25 листопада вийшов після 12 діб арешту, призначених цією ж суддею за «День Гніву» 12 листопада.