За затримання журналіста Могильов відповідатиме у Верховній Раді?

Народний депутат (фракція НУ-НС) Ірина ГЕРАЩЕНКО пропонує Верховній Рад заслухати інформацію міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА щодо порушення прав людини в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні з трибуни парламенту.

І.ГЕРАЩЕНКО зауважила, що нещодавно стався інцидент із затриманням журналіста Мустафи НАЙЕМА. За словами народного депутата, у нього були перевірені документи з формулюванням «як в особи кавказької національності». На переконання І.ГЕРАЩЕНКО, дане формулювання є нічим іншим як проявом ксенофобії.

У зв’язку з цим вона звернулась до голови ВР Володимира ЛИТВИНА з пропозицією, аби парламент засудив будь-які прояви ксенофобії та зобов’язав державних службовців дотримуватися Конституції та законів.

Крім того, І.ГЕРАЩЕНКО запропонувала направити запит до генерального прокурора Віктора ПШОНКИ та міністра внутрішніх справ А.МОГИЛЬОВА з вимогою розслідувати інцидент, що стався з М.НАЙЕМОМ, а також з іншими журналістами.