Венеціанська комісія просить навести лад у Вищій раді юстиції

Член Венеціанської комісії Марина СТАВНІЙЧУК вважає, що невиконання рекомендацій ПАРЄ та Венеціанської комісії матиме для України серйозні наслідки.

Про це вона сказала в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

М.СТАВНІЙЧУК підкреслила, що у відповідності до зауважень, що містяться у Резолюції ПАРЄ «Функціонування демократичних інституцій в Україні» №1755 від 2010 року, Україні необхідно навести лад у Вищій раді юстиції.

«Венеціанська комісія настійливо рекомендує Україні Вищу раду юстиції зробити органом, який складався би переважно, у значній більшості, із представників суддівського корпусу. І не просто з представників суддівського корпусу, а із суддів, які відкрито, прозоро обиралися б самими суддями. У Вищої ради юстиції існує не лише проблема, пов’язана із перебуванням там пана ХОРОШКОВСЬКОГО. Це одне з питань, яке ставить ПАРЄ”, - сказала член Венеціанської комісії.

Вона додала, що є ряд інших осіб, які за посадою не мали б буті у складі Вищої ради юстиції. “Достатньо сумнівним є перебування там державних чиновників, народних депутатів України, і про це неодноразово говорила Венеціанська комісія, і це доведеться усувати», - підкреслила юрист.

М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що невиконання правових рекомендацій ПАРЄ та Венеціанської комісії матиме для Україні надзвичайно серйозні наслідки: «Якщо не виконаємо - це для нас буде найгірше. Оскільки, якщо ми не будемо будувати за певними стандартами, які уже набуті у Європі і світі, то, безумовно, ми так і залишимося на окраїні, у печерному житті”. За її словами, це є питанням іміджу і довіри.

“Держава мусить виконувати свої зобов’язання, мусить бути для світу прогнозованою», - наголосила вона.