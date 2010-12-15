Семінар-тренінг на тему: «Як досягти безвізового режиму з ЄС? Досвід країн Західних Балкан для України»

16 грудня з 10.00 до 18.00 у готелі «Русь», м. Київ (вул. Госпітальна, 4) Громадська ініціатива «Європа без бар’єрів» за підтримки Міжнародного фонду«Відродження» проведе семінар-тренінг на тему: «Як досягти безвізового режиму з ЄС? Досвід Західних Балкан для України».

Теми, винесені на обговорення:

Успіхи та труднощі виконання Дорожніх карт до безвізового режиму (2008-2010): балканський досвід;

Законодавче забезпечення;

Координація та специфічні завдання окремих органів виконавчої влади;

Методи оцінювання з боку Європейської Комісії та країн-членів;

Налагодження співпраці органів влади та громадянського суспільства в процесі візової лібералізації;

Західні Балкани після скасування візового режиму: нові переваги та виклики – перспективи для України.

Учасники заходу - провідні експерти, що брали активну участь у процесі скасування віз для Сербії, Македонії, Чорногорії, Боснії та Герцеговини, у період 2007-2009 років та Болгарії у 2007 році, які нині виступають в якості експертів, що володіють знаннями щодо змісту процесу візової лібералізації тих труднощів, які виникають на його шляху та засобів їхнього подолання .

Передбачається участь представників МЗС України, Верховної ради України, Представництва ЄС в Україні, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Держкомнацрелігії, провідних експертів державних та неурядових аналітичних центрів, громадських діячів, журналістів.

Контактна особа: Оксана Гирич (044) 238 68 43, Ірина Сушко, моб.тел. 050 382 70 96, iryna_sushko@ukr.net .

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Громадську ініціативу «Європа без бар’єрів» створено у 2008 році на основі однойменного всеукраїнського консорціуму громадських організацій та аналітичних центрів з метою консолідації зусиль громадських активістів та експертів, спрямованих на усунення перешкод свободи пересування в Європі. Сайт: www.novisa.org.ua