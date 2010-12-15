Щодо затримання співробітниками «Беркуту» журналіста Мустафи Найема: Хто кому ксенофоб?

Щодо затримання співробітниками «Беркуту» журналіста й телеведучого Мустафи Найема.

Інцидент із затриманням у Києві співробітниками «Беркуту» журналіста УП й ведучого програми «Чорне та біле» каналу ТВi Мустафи Найема отримав оперативне й широке висвітлення в Інтернет-ЗМІ. У повідомленнях дана хронологія події та позиції сторін: свої версії того, що сталося пізнім вечором 13 грудня, озвучили як журналіст, так і міліція. Можна припускати, що випадок здобуте подальше обговорення за участю різних експертів та посадових осіб.

При ознайомленні зі вже викладеною на цей час інформацією звертають на себе увагу деякі розбіжності між свідченнями телеведучого та офіційними заявами міліції.

Приміром, Мустафа каже, що до автівки, в якій він на парковці 5 каналу перебував разом із колегою (ведучою новин Тетяною Даниленко), беркутівець підійшов і почав світити ліхтариком у салон. Міліція ж розповідає, що її екіпаж спочатку просвітив салон автівки з двома невідомими, не виходячи з машини ППС, після чого до них вийшов чоловік.

«Вчера приблизительно около 21:30 мы с моей коллегой сидели в ее автомобиле на парковке "5 канала", ожидая пока прогреется двигатель , - пише Мустафа Наєм в своїй статті на УП. - В это время на парковку заехала патрульная машина "Беркута". Из машины вышли двое сотрудников. Один из них подошел к капоту нашего автомобиля и начал светить фонариком внутрь салона. Он посветил сначала лицо моей коллеги, затем долго рассматривал мое. Откровенно говоря, уже сама эта процедура была не очень приятной. Но, видимо, кто-то прописывает такие инструкции.

Внимательно рассмотрев меня, сотрудник "Беркута" обошел машину и постучал в дверь. Теоретически я мог бы и не выходить из машины, и узнать, чем вызван интерес ко мне через опущенное окно. Но я решил выйти – ничего противоправного я не совершал, и уж тем более у меня не было никаких причин ожидать какой-либо агрессии».

В повідомленні ж прес-служби київської міліції йдеться, що «…бійці "Беркуту" "помітили на вулиці Електриків, 26 автомобіль "Міні-Купер", у якому перебували двоє невідомих.. Не виходячи зі службового автомобіля, працівники міліції ліхтариком просвітили салон легковика. З нього одразу вийшов чоловік та попрямував до автопатруля. Міліціонери також вийшли з автівки, відрекомендувалися й попросили пред’явити документи, які б посвідчували особу».

Журналіст каже, що він пред’являв документ, який посвідчує його особу. Міліція натомість заявляє, що той відмовився це зробити.

Мустафа: «Я развернул перед ним кошелек с удостоверением журналиста и снова положил его в карман.

Тут необходимо уточнение. Большинство удостоверений журналистов оформлены однотипно: большая фотография и большая надпись "Пресса". Все журналисты, работающие в поле, как правило, носят удостоверение в самом легкодоступном месте – чтобы предъявлять его по любому требованию. Лично у меня это уже на уровне рефлекса. Я разворачиваю документ. Фиксирую, что его увидели, и прячу назад.

Тем не менее, когда я вернул документ в карман, луч света вернулся к моему лицу и сотрудник Беркута попросил показать удостоверение еще раз. Дальше был следующий диалог:

Я: Я же вам уже показывал, и вы его увидели.

Беркут: Нет, вы не показали.

Я: Вы же только что светили на него…

Беркут: Я его не видел. Значит, покажите еще раз.

В принципе продолжать разговор особого желания не было. Я молча полез в карман за документами уже второй раз. В этот момент к нам подошел второй сотрудник Беркута. Как выяснилось позже, старший в группе. Он спросил, что произошло. Ответ был прост, как и раньше:

- Вот тут лицо кавказской национальности и не хочет показывать документы».

Далі Мустафа говорить, що реагуючи не зневажливе поводження до себе, він відмовився показувати документи повторно.

«Громадянин зажадав отримати пояснення щодо підстав встановлення його особи, а також зазначив, що він є відомою людиною, ведучим однієї з телепрограм, - йдеться у повідомленні київської міліції. - Однак міліціонери полку "Беркут" продовжували наполягати на пред’явленні посвідчення, та попередили, що в іншому випадку громадянина буде доставлено до Подільського районного управління. Тоді чоловік добровільно погодився прослідувати до відділку міліції, але при цьому зауважив, що у правоохоронців "виникнуть неприємності по службі".

Цікавим є наступний епізод у викладенні правоохоронців, які зазначають, що "під час цієї розмови з автомобіля вийшла жінка і, за словами співробітників міліції, у грубій формі почала пояснювати їм, що вони не мають права безпідставно перевіряти документи" – ага… може ще скажуть, що вона матюки почала загибати, від яких в незвиклих до нецензурної лайки беркутівців, відразу ж вуха ж за’вяли? Бо, як відомо, висока культура спілкування, знання етикету і неухильне дотримання норм і принципів загальнолюдської моралі – це саме те, що і вирізняє наших міліцейських спецназівців від українських телеведучиих, а надто - жінок.

Хоча те, що розмова справді таки відбувалася на підвищених тонах, підтверджує й Мустафа.

Міліція і журналіст також збігаються у своїх показах в тім, що силою нікому нікого до райвідділку доставляти не довелося. Все відбулося, сказати б, добровільно. Наступні розходження стосуються того, що сталося в салоні міліцейського автомобіля по дорозі до Подільського райвідділку.

Мустафа: «Уже при посадке в патрульный автомобиль, я достал из кармана мобильный телефон. Сотрудник Беркута грубо выдернул его у меня из рук со словами: "Тут нельзя пользоваться телефоном".

Мы доехали в Подольский РОВД минут за семь-десять. По пути на мой телефон стали поступать звонки: на тот момент на "Украинской правде" уже появилась новость о задержании. Отвечать на звонки мне не давали – телефон лежал под бедром сотрудника Беркута».

У правоохоронців інше трактування цього епізоду: «Перебуваючи в патрульній машині, чоловік почав голосно розмовляти мобільним телефоном, у зв’язку з чим міліціонери попросили його не користуватися мобільним і покласти телефон біля себе».

Мустафа: «Когда меня выпустили из машины и повели внутрь здания РОВД, я все еще был уверен, что все обойдется: мне на месте принесут извинения и на этом инцидент будет исчерпан. Но тут произошло самое неприятное. У входа в райотдел сотрудник Беркута взял меня под локоть и со словами "Это твое" быстрым движением бросил что-то в карман куртки. Откровенно говоря, я немного испугался. Резко остановившись, я вывернул карман. На землю выпал телефон. Сотрудник Беркута с напором продолжал тянуть меня в отделение. Я в очередной раз попросил объяснить, почему у меня сначала отобрали телефон, а теперь его подкинули. Ответ снова был простой: "Я ничего вам объяснять не должен".»

Міліція ж заявляє, що "перед тим, як увійти до приміщення райуправління, він поклав на сходи біля входу свій мобільний телефон, і заявив, що забере його лише тоді, коли працівники міліції вибачаться за свою нетактовну поведінку".

Наведені розходження потребують з’ясування для складання повної картини того, що сталося. Чи це хтось прсто не пам’ятає, чи навмисно викривляє обставини і хід подій?

Та чи не найбільше і найзначуще протиріччя в цій історії – в самих заявах МВС. Спочатку керівник прес-служби київського управління міліції Володимир Поліщук, пояснював дії співробітників «Беркуту» тим, що в невідомого громадянина був «східний тип обличчя»:

«За словами Поліщука, беркутівці попросили Мустафу пред`явити документи, оскільки в нього "східний тип обличчя". Через те, що журналіст відмовився це зробити, міліціонери посадили Мустафу до свого автомобіля, і відвезли до подільського райвідділу міліції. Сам Найєм каже, що документи показав…

Поліщук запевнив, що бійці "Беркуту" не знали в обличчя Мустафу, "бо вони ТВі не дивляться, і не знали, що Мустафа публічна людина".

Потім, ніби спохватившись, МВС розповсюдило заяву, в якій спростовує національний чи расовий фактор у перевірці в громадян документів і головною причною називає проведення оперативних заходів з відпрацювання повідомлення про щойно скоєне на проспекті Свободи пограбування жінки, внаслідок якого двоє невідомих - чоловік і жінка - заволоділи ювілерними виробами, грошима та мобільним телефоном:

"У деяких Інтернет-виданнях з’явилася інформація про затримання відомого журналіста Мустафи Найєма працівниками полку "Беркут" за те, що у нього східний тип обличчя…Таким чином, у відвідувачів Інтернету, які прочитали ці матеріали, могла сформуватися думка, що міліція затримує людей за расовою ознакою.

Попередньо з’ясовано, що 13 грудня о 17:30 нарядами міліції було отримано інформацію, що на проспекті Свободи якісь чоловік та жінка вчинили пограбування. Зловмисники відібрали у заявниці ювелірні вироби, 300 гривень та мобільний телефон. Інцидент з журналістом відбувя під час відпрацювання цього повідомлення співробітниками групи швидкого реагування…

Бажаючи отримати інформацію про затримання журналіста, деякі журналісти вночі телефонували до відділу зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві з запитаннями, "чому його доставлено до міліції лише за те, що він неєвропейської зовнішності?". Співробітниками міліції при відпрацюванні території, де було скоєно злочини, перевіряються усі підозрілі особи без винятку. При цьому вони не беруть до уваги колір їхнього обличчя».

Одначе напередодні керівник прес-служби київської міліції Володимир Поліщук ні про який злочин, скоєний на проспекті Свободи не згадував.

Окрім цього, неприємна історія, що трапилася з відомим журналістом нещасливого грудневого дня, спонукає до наступних роздумів.

Якщо міліціонери справді не знають в обличчя популярного телеведучого, який тривалого часу брав регулярно участь в найбільш рейтингових ток-шоу на різних всеукраїнських каналах, то наскільки ж низький рівень загального розвитку для цього потрібно мати?

Чи припустимо взагалі співробітнику міліції бути настільки необізнаним в елементарних речах? Здається, такі знання не були б зайвими для них в тому числі і для безпосереднього виконання службових обов’язків. Адже якби вони знали людину з загальноукраїнським рівнем популярності, то не було б і самого інциденту, бо єдине що потрібно було міліціонерам від Мустафи – ідентифікувати його особу. Не провести обшук в машині чи його помешканні, не накинути кайданки, не знешкодити як особливо небезпечного, а тільки дізнатися хто це: «Мустафа? – Мустафа». І все.

Вартовим правопорядку можна було б, користуючись нагодою, взяти автограф чи поцікавитись творчими планами на майбутнє, запитати з ким буде наступна передача чи як взагалі життя журналістське? І тоді епізод мав би зовсім інший, позитивний настрій. Але ж для цього правоохоронці мали б бути хоч трохи ерудованими та інтелігентними. Та куди ж їм…

Не впізнавли вони ані Мустафу, ані ведучу 5 каналу Тетяну Даниленко. Вони що, і 5 канал не дивляться? Чи не в печерах вони мешкають?

Міліціонери не задовольнилися поясненнями обох телевізійників, хоча в цей час перебували не де-небудь, а саме на парковці 5 каналу, біля будівлі редакції. Тобто правоохоронці не задовольнилися поясненнями громадян, які добре відомі широкому загалу, про їхню причетність до телебачення фактично на їхній, сказати б, "телевізійній території".

В той же час слід зазначити, що інцидент з Мустафою Найемом стався на фоні останніх проявів наступу на свободу слова, посилення тиску на журналістів, в тому числі почастішання їх викликів на профілактичні бесіди в СБУ та прокуратуру. Тобто черговий випадок вже не сприймається якимось надзвичайним чи сенсаційним, інша річ, що в історії вперше виникає фактор «східного типу обличчя». На сьогоднішній день є всі підстави говорити про системність підходів правоохоронних органів в їхніх діях щодо представників ЗМІ.

А це спонукає до припущення, що може все-таки це був черговий епізод з серії подібних, а не чиясь необізнаність чи непорозуміня? Тільки цього разу пройшов він під виглядом перевірки документів в громадянина неслов’янської зовнішності?

І ще одне. Зауважте, Мустафу, через «східний тип обличчя» затримав, умовно кажучи, не патруль радикальної «Свободи», інцидент стався не за президента Тягнибока чи тим більше – Ющенка, не за націоналістичної влади, а за тієї, яка на словах бореться зі всіма проявами дискримінації та ксенофобії і як може таврує націоналістів . Агов, пане Вадиме Колесніченко? Де ви? Чому мовчите? Чому не рвете на собі сорочку виступаючи з трибуни ВР на знак протеста проти чергового прояву ксенофобії в країні? Чому не організуєте відповідної кампанії в пресі?

Пам’ятаємо як регіонал гнівався на побачений ним ксенофобський характер фестивалю патріотичної пісні «Гайдамака.UA», писав з цього приводу депутатські запити, в тому числі до Хорошковського в СБУ, виступав на ТБ. Чи не час йому знову взятися за справу: приміром, скласти запит щодо проведення розслідування на предмет ксенофобських мотивів у діях співробітників «Беркуту», що знайшло своє підтвердження і в перших офіційних поясненнях керівника прес-служби київської міліції Володимира Поліщука.

"Ксенофобія не повинна стати обличчям української національності" - так називається присвячена цим подіям стаття Мустафи Найема. Може правильніше було писати не про українську національність взагалі, а конкретно про правлячий режим, тобто адресувати претензії до нині чинної влади? Адже її українофобська, як і антидемократична, кримінальна сутність знаходить в запроваджуваній політиці все нові і нові підтвердження кожного дня.

Олексій Мазур, Дніпропетровськ

P.S. Тим часом, стало відомо, що в понеділок, 13 грудня "Беркут" навідався до ще одного журналіста. Цього разу ним став співробітник видання "Кореспондент" Віталій Сич.