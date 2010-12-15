Лозінський домовлявся з єгерем, щоб той взяв убивство на себе

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА сподівається, що у лютому наступного року суд винесе вирок колишньому народному депутату Віктору ЛОЗІНСЬКОМУ та іншим особам, які фігурують у справі про вбивство жителя Голованівського району Кіровоградської області Валерія Олійника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПШОНКА заявив сьогодні на брифінгу у Києві.

“Генеральна прокуратура зібрала достатньо доказів, які доводять винуватість усіх осіб і сподіваюсь, що суд всебічно й об’єктивно розгляне їх і винесе об’єктивний вирок... Думаю, це буде другий місяць початку нового року”, - сказав генпрокурор.

Водночас він повідомив, що “не є секретом”, що під час досудового слідства були спроби чинити тиск на слідчих Генпрокуратури.

“Тиск був такий продуманий. Я не стверджую, що це були погрози, але було прохання, щоб слідчі змінили ситуацію про кваліфікацію”, - сказав генпрокурор, зауваживши на уточнююче запитання з цього приводу, що цей тиск полягав у «викликах, закликах, розмовах», чинився так, щоб особи, які стоять за ним, не могли понести будь-якої відповідальності.

Тим не менш, заявив В.ПШОНКА, “кримінальна справа розслідувана всебічно, повно і всі докази зібрані повністю”.

Також генпрокурор повідомив, що з боку В.ЛОЗІНСЬКОГО, як встановлено слідством, була домовленість з єгерем, щоб той взяв убивство на себе.

Крім того, як свідок у цій справі проходить жінка (хто вона є, генпрокурор назвати не побажав), “яка дала правдиві покази від початку слідства”.

В.ПШОНКА нагадав, що усім чотирьом обвинуваченим може бути призначено покарання на великі терміни, зокрема, В.ЛОЗІНСЬКОМУ за пред’явленими обвинуваченнями передбачається покарання від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення, Євгену ГОРБЕНКУ – до 10 років, Михайлу КОВАЛЬСЬКОМУ – до 10 років і Максиму ПЕРЕПЕЛИЦІ – до 5 років.

При цьому генпрокурор припустив, що дана справа з урахуванням того, що вона досить важко розслідувалася, буде слухатися у суді також не дуже легко.

Водночас на запитання, чи не можна буде розцінити сьогоднішній брифінг генпрокурора як своєрідний тиск на суд, враховуючи, що вчора відбулося перше засідання, В.ПШОНКА відповів: “Це можна додумати, рекомендувати, тому не треба говорити, чого не відбувалося і не відбувається. Я тільки сказав про те, що нелегко буде суду розглядати справу, враховуючи, який тиск був на досудовому слідстві”.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області внаслідок зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Є.ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції М.КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель В.Олійник, 1954 року народження.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, здійснене способом, що носить характер особливої муки, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або привело до смерті потерпілого).

3 липня 2009 року Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на його затримання і доставку його до суду.

30 липня 2009 р. В.ЛОЗІНСЬКИЙ був оголошений у міжнародний розшук. Він добровільно здався в Києві 1 березня 2010 р. після 8 місяців розшуку.

3 березня Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту.

14 грудня Дніпровський районний суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи.

16 грудня о 14.00 суддя винесе рішення, визначати чи ні справу до розгляду по суті. Також суд винесе рішення щодо клопотань, які подавалися адвокатами обвинувачених.