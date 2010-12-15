Соціологи виміряли рівень ксенофобії в Україні

В Україні близько 8% населення проявляє екстремістську орієнтацію по відношенню до інших етнічних груп і національностей, з яких у 1% відзначається дуже високий рівень таких настроїв.

Такі результати соціологічного дослідження оприлюднив сьогодні на прес-конференції в УНІАН генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир ПАНІОТТО.

”За результатами дослідження, 73% населення України не має ніяких екстремістських орієнтацій, під якими ми розуміємо схвалення насильницьких дій проти представників інших етнічних груп. Ще 19% проявляють деякі елементи екстремізму. Але близько 8% орієнтовані екстремістськи, з яких у близько 1% дуже високий рівень екстремістської орієнтації”, - сказав В.ПАНІОТТО.

На його думку, такі результати соціологічного дослідження мають насторожувати громадськість, оскільки 1% населення становить близько 400 тисяч осіб. ”Це ті люди, які можуть підтримувати організовані групи. Хоча це й не означає, що ці люди чинитимуть якісь екстремістські дії, оскільки залежність між реальною поведінкою і орієнтацією є достатньо складною”, - додав соціолог.

За словами В.ПАНІОТТО, 52,7% опитаних позитивно сприймають надання можливості приїжджати й жити в Україні представникам тих етнічних груп, які традиційно проживають на території країни. Водночас, зазначив він, 9% респондентів вважають, що Україна не повинна надавати дозвіл на проживання представникам інших рас і національностей, а 19,4% - у першу чергу представникам бідних неєвропейських країн.

”Ксенофобія стає проблемою, хоча вона не розвивається лише тоді, коли існує міграція. Це явище розвивається тоді, коли існуючі національні конфлікти й хуліганські напади на представників інших етнічних груп просто замовчуються. Основне завдання нашого моніторингу - показати суспільству, що у нас така проблема є. Завдання суспільства - не мовчати, завдання журналістів - про це повідомляти, завдання правозахисників - виводити на обговорення найболючіші теми”, - у свою чергу, додав народний депутат України, засновник Інституту прав людини та попередження екстремізму й ксенофобії Олександр ФЕЛЬДМАН.

Довідка УНІАН. Інститут прав людини та попередження екстремізму й ксенофобії спільно з Київським міжнародним інститутом соціології 26 листопада - 6 грудня провели соціологічне дослідження про ставлення населення до порушень прав людини в Україні, про ставлення до мігрантів і до прояву екстремізму.

В опитуванні взяли участь 2042 респонденти, які проживають у всіх областях України, в Криму та Києві. Соціологічна похибка результатів не перевищує 3%.