Правозахисник: Журналіст став випадковою жертвою етнічних перевірок міліції

Правозахисники заявляють, що в українській міліції поширений «етнічний профайлінг» - селекція перевірок за етнічною ознакою. І випадок з затриманням журналіста Мустафи Найєма є яскравим підтвердженням цьому.

Затримання людей за кольором шкіри чи національним походженням в Україні є буденною справою української міліції. Правоохоронці не мають спеціальних вказівок «згори» затримувати осіб за расовою ознакою, але неформальна практика в міліції існує, каже голова правозахисного центру «Поступ» Костянтин Реуцький. За його словами, журналіст інтернет-видання «Українська правда» Мустафа Найєм, якого затримав міліцейський спецпідрозділ «Беркут» як особу «кавказької національності», став випадковою жертвою такої практики від якої щоденно потерпають в Україні люди, але не можуть про це розказати суспільству.

Влада обіцяє толерантність

«Етнічний профайлінг не допустимий з точки зору міжнародної практики захисту прав людини. Не можна заструмувати людину тільки тому, що вона виглядає не так як переважна більшість. Журналіст постраждав від такого етнічного профайлінгу, з яким в Україні треба боротися», - зауважив Костянтин Реуцький в інтерв’ю Deutsche Welle. Між тим, заступниця голови президентської адміністрації Ганна Герман повідомила, що буде розроблений комплекс профілактичних заходів для попередження повторення подібних ситуацій, підкресливши, що влада зробить все, щоб Україна залишалася толерантною державою. Втім Реуцький дуже має скепсис щодо того, що українська влада адекватно відреагує на цей прояв ксенофобії в правоохоронних органах. Натомість правозахисник наголошує, що громадські організації намагаються навчати українських міліціонерів основним правам людини, однак система дуже «ієрархізована» і прості міліціонери виконують те, що їм наказує начальство.

Журналіст вимагає покарання винних

Журналіст Мустафа Найєм вимагає звільнити співробітника «Беркута», який його затримав. Про це він написав у своїй статті в «Українській правді». На його думку, «якщо президент України Віктор Янукович і керівники МВС проігнорують вимогу про звільнення співробітника «Беркута», це буде означати тільки одне: влада на боці ксенофобії». Найєм також вимагає оприлюднення інструкцій патрульно-постових служб, згідно з якими вони проводять перевірку документів.

Німецька хвиля