17 грудня 2010 року о 10.00 у готельному комплексі “Київ” (м. Київ, вул. Грушевського, 26/1, Кришталева зала) відбудеться круглий стіл «Впровадження громадської думки як альтернативного засобу оцінки діяльності МВС України», організований Харківським інститутом соціальних досліджень за підтримки програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження».

До участі у роботі круглого столу запрошені представники МВС України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції, Ради національної безпеки і оборони, Верховного Суду України та ВУЗів системи МВС України.

В основу обговорення покладено соціологічне дослідження «Опитування громадської думки про діяльність міліції в м. Харкові», яке було проведено Харківським інститутом соціальних досліджень влітку поточного року. В ході дослідження було опитано 2000 респондентів серед населення усіх районів міста Харкова, проведено фокус – групи із експертами, вивчено відомчі нормативні документи МВС України. За основу дослідження було взято British Crime Survey, яке проводять у Великобританії вже близько 30 років.

Серед ключових ідей круглого столу - визнання нездатності існуючої «паличної» системи оцінювання ефективності роботи міліції і конкретні пропозиції щодо запровадження нових показників ефективності роботи міліції, серед яких: рівень довіри населення, задоволеність роботою міліції, відчуття безпеки, готовність допомагати тощо.

Контактна особа: Черноусов Андрій, т. +38 (097)1043802, chernousov_2000@mail.ru