Московська міліція відловила більше 100 «осіб неслов'янської зовнішності»

У Москві російська міліція проводить затримання осіб неслов`янської зовнішності біля Київського вокзалу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, міліціонери перевіряють документи в осіб кавказької національності, а після цього супроводжують до автобусів, що стоять на Європейській площі. Затримані не чинять спротиву і ситуація в цілому спокійна, хоча кількість працівників правоохоронних органів збільшилася.

Як повідомив журналістам начальник Управління інформації і громадських зв`язків ГУВС Москви Віктор БІРЮКОВ, на даний момент затримано понад 100 чоловік.

«Під час перевірки було затримано понад 100 чоловік, у них вилучено кілька травматичних пістолетів, холодну зброю та електрошокери. Всі затримані доставлені в найближчі відділення внутрішніх справ для розгляду», - сказав В.БІРЮКОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, в Москві посилено патрулювання міліцією території біля Київського вокзалу у зв`язку з можливими безпорядками.

Раніше в Інтернеті були поширені повідомлення, що 15 грудня в Москві на Європейській площі біля Київського вокзалу зберуться кілька тисяч представників кавказьких республік на знак протесту проти безпорядків, які відбулися минулої суботи на Манежній площі.

11 грудня в центрі Москви на Манежній площі російські націоналісти побили кількох вихідців з Кавказу і Середньої Азії. Пізніше відбулися зіткнення зі ЗМОПом. Через безпорядки було затримано 65 чоловік, госпіталізовано близько 30 чоловік.