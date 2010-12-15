Міліція збирає відео на учасників податкового Майдану

Слідчі столичної міліції просять телеканали надати копії відеозаписів, на яких зафіксовано незаконне встановлення наметів на Майдані Незалежності в Києві 22 листопада під час акції протесту підприємців проти нового Податкового кодексу.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Києві, слідчі вже витребували аналогічні копії відеозаписів у співробітників ЦГЗ, оперативних працівників з метою встановлення правопорушників для притягнення їх до відповідальності .

За даними ЦГЗ, раніше на прохання міліції телеканали вже надавали записи порушень громадського порядку під час акцій підприємців у столиці (перекриття руху на центральних вулицях, пошкодження автомобілів тощо).

Як повідомляв УНІАН, міліція порушила кримінальну справу за фактом пошкодження гранітної плитки під час несанкціонованого встановлення наметів на Майдані Незалежності у Києві підприємцями, які протестували проти Податкового кодексу. У ЦГЗ зазначили, що справу порушено за статтею 194 (навмисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» підраховують збитки. За попередніми даними, вони сягають щонайменше 200 тис. грн.