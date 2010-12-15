Конференція з нагоди п‘ятої річниці запровадження адміністративного судочинства в Україні

Завершується акредитація на Конференцію з нагоди п‘ятої річниці запровадження адміністративного судочинства в Україні. Організатор - Вищий адміністративний суд України спільно з Німецьким фондом міжнародного правового співробітництва. Обговорюватимуться теми: «Стан та перспективи розвитку адміністративного судочинства в Україні», «Огляд практики адміністративного судочинства України», «Питання забезпечення ефективної діяльності адміністративних судів». Початок 17 грудня о 9-30 (вул. Госпітальна, 4, готель «Русь», конференц-зал). Реєстрація з 9-00. Телефони: 599 43 91 (вн. 316), 050-677-51-99, 067-832-69-12, 093-317-05-45 .

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