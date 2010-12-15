Круглий стіл на тему: “Перспективи розвитку в Україні системи кримінально-правових заходів, альтернативних позбавленню волі”
16:56, 15 грудня 2010Права людини
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Завершується акредитація на круглий стіл на тему: “Перспективи розвитку в Україні системи кримінально-правових заходів, альтернативних позбавленню волі, шляхом реорганізації діяльності кримінально-виконавчої інспекції на засадах апробації”.
Організатор – Державний департамент України з питань виконання покарань.
Початок 17 грудня о 10-30 (вул. Мельникова, 81). Телефони: 461-86-14, 461-86-07, 050-539-94-40.
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