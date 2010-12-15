ПАРЄ може зняти моніторинг з України у 2011 році

Постійний представник України при Раді Європи Микола ТОЧИЦЬКИЙ не виключає, що ПАРЄ може зняти моніторинг з України до її головування у Раді Європи з травня по листопад 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції, чи може бути знято з України моніторинг ПАРЄ до її головування в Раді Європи, М.ТОЧИЦЬКИЙ сказав: «Все може бути. Були прецеденти у Раді Європи, коли з окремих держав з трьома невиконаними зобов’язаннями знімали моніторинг. Це було політичне рішення».

Він зазначив, що на сьогодні Україна має перед Радою Європи три невиконаних зобов’язання, які, за інформацією М.ТОЧИЦЬКОГО, перебувають у стадії виконання.

Водночас він зауважив, що у цьому питанні існує технічна проблема: має відбутися візит доповідачів в Україну від Моніторингового комітету ПАРЄ, після чого на засіданні ПАРЄ має розглядатися звіт цього комітету.

«По часових рамках звіт по Україні припадає на червень. На цей час Україна вже два місяці головуватиме в Раді Європи. Доволі рідко буває так, щоб під час головування розглядалося питання по тій чи іншій країні, бо це здійснення політичного тиску на головуючого і зв’язування йому рук», - сказав М.ТОЧИЦЬКИЙ.

Тому, за його словами, на сьогодні у Раді Європи думають над тим, чи варто це робити у червні. За словами М.ТОЧИЦЬКОГО, не можна однозначно відповісти на це питання.