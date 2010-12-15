В Україні почастішали випадки насильства щодо до журналістів

Міжнародна федерація журналістів засуджує ескалацію насильства в Україні по відношенню до засобів масової інформації.

Таку заяву вона зробила після серії нападів на журналістів з боку охорони Президента і прем`єр-міністра, що сталися в останні місяці, повідомили УНІАН у Комітеті Київської незалежної медіа-профспілки.

Інші журналісти також стали жертвами подібних нападів від чиновників нижчого рангу.

”Ми засуджуємо це безглузде насильство по відношенню до журналістів, які лише виконують свою роботу, - сказав генеральний секретар МФЖ Айдан ВАЙТ. - Влада повинна поважати право наших колег на безпеку і спонукати свою службу безпеки припинити напади на журналістів”.

За даними Незалежної медіа-профспілки України і Київської незалежної медіа-профспілки, «сталася певна кількість інцидентів, коли охорона Президента і прем`єр-міністра нападали на журналістів. Декого з них побили, декому пошкодили обладнання, а в декого вилучили з фотокамери знімки, зроблені на офіційних заходах».

Київська незалежна медіа-профспілка зафіксувала чотири випадки насильства щодо працівників ЗМІ з червня 2010 року. Це напад на Сергія АНДРУШКА з телеканалу СТБ, який був 15 червня повалений на землю працівником охорони Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Після того 30 вересня стався інцидент з Тетяною СВЕТНИЦЬКОЮ, репортеркою “Газети по-українськи”, коли президентський охоронець вилучив фотографії з її камери. Останній напад здійснив 29 листопада охоронець прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА на знімальну групу ”5 каналу”, поламавши при цьому журналістам камеру.

«Влада не вжила жодних заходів, щоби запобігти подібні дії, тому журналісти занепокоєні тим, що чиновники все частіше вдаються до насильства. Київська незалежна медіа-профспілка наводить приклад вільного журналіста Дементія БІЛОГО, який 14 вересня був побитий охороною херсонського мера Володимира САЛЬДО», - йдеться у повідомленні.

МФЖ підтримує заклик Київської незалежної медіа-профспілки до української влади продемонструвати нетерпимість до насильства щодо журналістів, особливо у рік десятої річниці вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

”Практика терпимості до винуватців злочинів проти ЗМІ ставить під сумнів запевнення про верховенство права в Україні, - додав А.ВАЙТ. - Ми вважаємо, що найвищі органи влади відповідають за безпеку наших колег”.