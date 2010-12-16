Міліція пояснює: "лицо кавказской национальности" - просто вислів

Керівник Центру зв’язків із громадськістю київської міліції Володимир ПОЛІЩУК заявляє, що затримання громадян для перевірки документів без надання пояснень є нормальною практикою роботи міліції.

Про це він сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Під час виконання своїх повноважень міліція має право, як у будь-якій країні - в Америці, в Європі - підійти, представитися представник міліції повинен, і має право попросити будь-яку людину, і в тому числі журналіста, пред’явити документи. Це звичайна практика будь-якої правоохоронної системи. Якщо ви із цим не погоджуєтесь - звертайтесь до нашого законодавця і скажіть, хай вони відміняють певні закони, закон про міліцію (пункт №5) і таке інше», - сказав В.ПОЛІЩУК.

Коментуючи затримання журналіста Мустафи НАЙЄМА, В.ПОЛІЩУК заявив, що йому складно буде щось коментувати, оскільки він досяг домовленості із М.НАЙЄМОМ не оприлюднювати жодних версій до отримання офіційних висновків перевірки інциденту. «Ми обіцяли не оприлюднювати певні версії, поки не буде остаточних висновків комісії», - сказав В.ПОЛІЩУК.

Він повідомив, що прояви ксенофобії з боку представників спецпідрозділу «Беркут» стосовно М.НАЙЄМА, які, за попередніми даними, мали місце під час згаданого інциденту, також є предметом перевірки Інспекції з особового складу.

«Сам вираз «лицо кавказской национальности» не був спрямований до Мустафи, а це один міліціонер сказав іншому. А у наших довідниках, у спеціальній літературі міліцейській є і «лицо арабской национальности». Є єврейські прикмети… Є спеціальна наука, яка за типом обличчя може сказати, звідки людина взагалі родом. Міліція бореться зі злочинністю і це не має жодного стосунку до етнічності», - пояснив В.ПОЛІЩУК.

Як повідомляв УНІАН, М.НАЙЄМА затримали співробітники спецпідрозділу міліції "Беркут" 13 жовтня. За даними ведучої “5 каналу” Тетяни ДАНИЛЕНКО, журналіста затримали близько 21.30 біля будівлі редакції телеканалу.

"Під’їхали на машині "Беркута". Не представившись, попросили вийти з машини (журналіст знаходився у машині Т.ДАНИЛЕНКО). Мустафа вийшов. Попросили пред’явити документи. Почали грубили. Мустафа пред’явив документи, але вони сказали, що "вони не побачили", - повідомила Т.ДАНИЛЕНКО. "Вони його затримали силою, пояснивши це тим, що він "лицо кавказкой национальности" і повели в Подільське райуправління... ", - заявила Т.ДАНИЛЕНКО.

Зі свого боку, начальник прес-служби київської міліції В.ПОЛІЩУК повідомив, що міліціонер затримав журналіста через відмову пред’явити документи.