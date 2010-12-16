Суд відмовив у закритті справи Лозінського «за відсутності складу злочину»

Дніпровський районний суд Києва 23 грудня почне розглядати по суті кримінальну справу за обвинуваченням колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО у вбивстві жителя Голованівського району Кіровоградської області Валерія Олійника.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосила головуюча на судовому процесі суддя Неллі ЛАСТОВКА.

Також суд визначатиме ступінь провини колишнього прокурора Голованівського району Євгена ГОРБЕНКА, колишнього начальника райвідділу міліції цього ж району Михайла КОВАЛЬСЬКОГО та єгеря Василя ПЕРЕПЕЛИЦІ.

Як зазначається у рішенні, «суд вважає за необхідне призначити справу до судового розгляду. Підстав для закриття провадження відносно В.ЛОЗІНСЬКОГО, Є.ГОРБЕНКА, М.КОВАЛЬСЬКОГО, В.ПЕРЕПИЛИЦІ за відсутності в їх діях складу злочину суд не вбачає».

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення сторін – учасниць судового процесу, суд не знайшов підстав для зупинення провадження чи направлення справи на додаткове розслідування.

Також суд не вбачає істотних порушень Кримінально-процесуального кодексу України слідчими Генеральної прокуратури України, що могло перешкодити судовому розгляду справи.

Водночас, суд не має підстав задовольнити клопотання заарештованих В.ЛОЗІНСЬОГО і В.ПЕРЕПЕЛИЦІ на зміну для них запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою.

Крім того, суд не бере до уваги передчасні заяви Є.ГОРБЕНКА щодо дій слідчих і неповноти досудового слідства, оскільки ці моменти будуть з’ясовуватися під час судових слухань.

Суд вирішив, що не підлягає задоволенню клопотання адвоката В.ЛОЗІНСЬКОГО Анатолія ГРИЦЮКА щодо слухання справи у закритому режимі.

Таким чином, перший судовий розгляд цієї справи по суті має розпочатися о 12.00 23 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області внаслідок зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Є.ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції М.КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель В.Олійник, 1954 року народження.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, здійснене способом, що носить характер особливої муки, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або привело до смерті потерпілого).

3 липня 2009 року Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на його затримання і доставку його до суду.

30 липня 2009 р. В.ЛОЗІНСЬКИЙ був оголошений у міжнародний розшук. Він добровільно здався в Києві 1 березня 2010 р. після 8 місяців розшуку.

3 березня Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту.

14 грудня Дніпровський районний суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи.