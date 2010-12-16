У ГПУ натякнули пресі, що нема чого лізти під руку держохороні

Генеральна прокуратура України не побачила порушень закону в інциденті, що стався 27 листопада між знімальною групою «5-го каналу» та співробітниками Управління державної охорони 27 листопада на Майдані Незалежності у наметовому містечку підприємців, які протестували проти Податкового кодексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА, про це йдеться у відповіді ГПУ на звернення віце-спікера до генерального прокурора Віктора ПШОНКИ стосовно цього інциденту.

Зокрема у відповіді, яку надало відомство, зазначається, що «військовослужбовці Управління державної охорони України діяли відповідно до вимог Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» і своїх службових обов`язків».

Крім того, ГПУ повідомила, що, за результатами перевірки, щодо вказаних осіб Головним управлінням військових прокуратур винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за відсутністю складу злочину.

У прес-службі М.ТОМЕНКА нагадали, що 27 листопада цього року під час відвідання прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ наметового містечка підприємців, встановленого на Майдані Незалежності у Києві, співробітники Управління державної охорони із застосуванням сили перешкодили журналісту «5-го каналу» Азаду САФАРОВУ та оператору Олені СОРОКІНІЙ пройти до намету, де прем’єр спілкувався із представниками підприємців. Охоронці проігнорували прохання А.САФАРОВА назватися і показати посвідчення, а коли глава уряду виходив з намету, журналіста й оператора грубо відштовхнули, в результаті чого було зламано об`єктив знімальної камери.

У своєму зверненні заступник голови ВР попросив генерального прокурора вжити всіх необхідних заходів прокурорського реагування та розглянути питання про порушення кримінальної справи за умисне перешкоджання професійній діяльності журналіста відповідно до частини першої статті 171 Кримінального кодексу України.