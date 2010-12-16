В Україні порушуються права мігрантів та шукачів притулку

Європейський Союз ігнорує порушення прав громадян третіх країн, повернутих з його території, та відсутність захисту біженців і дітей в Україні.

Про це йдеться у звіті організації Human Rights Watch «На кордоні у злиднях: поводження з шукачами притулку та мігрантами в Україні», який представив сьогодні в УНІАН директор Програми для біженців Human Rights Watch та співавтор звіту Білл ФРЕЛІК.

У звіті зазначається, що мігранти та шукачі притулку стикаються з ризиком брутального поводження та необгрунтованого утримання, потрапляючи до рук українських прикордонників та міліціонерів.

«Країни ЄС повертають людей до України, де їх права порушуються. Не дивлячись на угоду про реадмісію та гроші, які вливає ЄС, Україна очевидно не справляється із завданням забезпечення поваги до прав мігрантів та захисту біженців», - заявив Б.ФРЕЛІК.

Він зазначив, що Угода про реадмісію між Україною та ЄС, яка набула чинності з 1 січня 2010 року, передбачає повернення громадян третіх країн, які потрапляють до ЄС з України. Останніми роками ЄС витрачає мільйони євро на вдосконалення міграційної системи та системи надання притулку в Україні.

Водночас Human Rights Watch відзначає, що ані угода, ані фінансування не звільняють країни ЄС від власних зобов`язань, відповідно до Хартії ЄС з основних прав, надавати доступ до системи надання притулку та не повертати людей туди, де їм загрожують катування або погане поводження. За словами Б.ФРЕЛІКА, більш як половина мігрантів, яких було повернуто в Україну зі Словаччини та Угорщини, у співбесідах заявили, що в Україні їх били або з ними погано поводилися. Більшість намагалася отримати притулок в Угорщині або Словаччині, але їхні заяви були проігноровані, а їх самих швидко вислали з країн. Обидві країни також висилали дітей без супроводу.

«ЄС повинен призупинити дію угоди про реадімісю, допоки Україна не продемонструє власну здатність до справедливого розгляду справ шукачів притулку, людяного поводження з мігрантами та гарантування ефективних механізмів захисту біженців та осіб з вразливих груп», - наголосив Б.ФРЕЛІК.

При цьому він зазначив, що з часу публікації Human Rights Watch у 2005 році звіту про Україну «На межі: Порушення прав мігрантів та шукачів притулку на новому східному кордоні Європейського Союзу» умови утримання мігрантів в Україні покращились, але залишилась низка проблем: погане поводження, відсутність доступу до системи надання притулку, утримання дітей, спільне розміщення чоловіків із жінками без родин та дітей - разом з дорослими, корупція тощо.

З серпня 2009 до серпня 2010 року Україна залишалася неспроможною визнавати та надавати механізми захисту для біженців, оскільки систему надання притулку було паралізовано з огляду на політичне протистояння, хоча обробку заяв щодо надання притулку було відновлено, система залишається непрацюючою, заявляє Human Rights Watch. З огляду на те, що багато шукачів притулку повідомляли, що вони були змушені давати хабарі офіційним особам, якщо вони хотіли подати заяву щодо надання притулку, отримати послуги перекладача для співбесіди щодо надання притулку або дістати потрібні документи, Human Rights Watch закликала українську владу провести розслідування заяв про корупцію та вжити відповідних дисциплінарних чи кримінальних санкцій.

Human Rights Watch також дізналась, що співробітники Державної прикордонної служби України часто не подавали заяви шукачів притулку до регіональної міграційної служби, яка проводить співбесіди з біженцями. Кількість осіб, яких було звільнено із підпорядкованих прикордонникам закладів тимчасового утримання з огляду на те, що їхні заяви було прийнято до розгляду регіональною міграційною службою, різко знизилась з 1114 у 2008 році до 202 у 2009 році.

Система надання притулку також має значні правові прогалини, зазначається у звіті. Українське законодавство не передбачає механізмів захисту для осіб, які втікають від загального насильства та війни або для жертв торгівлі людьми. Відомо тільки про двох сомалійців та одну дитину без супроводу, яким було надано статуси біженців, у той час, як у деяких регіонах країни діти взагалі не мають можливості взяти участь у процедурі отримання притулку.

Крім того, правозахисна організація констатує, що діти без супроводу стикаються з особливими перепонами на шляху отримання потрібних документів та у доступі до процедури отримання притулку, тому що вони можуть подати заяву виключно за допомогою законного представника, й офіційні особи у деяких регіонах відмовляються призначати їм таких представників. Рішення приймаються повільно, і багато дітей досягають повноліття до моменту прийняття рішень за їхніми заявами, що працює не на їхню користь.

124-сторінковий звіт «На кордоні у злиднях: поводження з шукачами притулку та мігрантами в Україні» створено на основі співбесід із 161 біженцем, мігрантом та шукачем притулку в Україні, Словаччині та Угорщині.

Human Rights Watch - міжнародна, неурядова, неприбуткова організація, яка займається захистом прав людини у більш ніж 70 країнах світу зі штаб-квартирою у Нью-Йорку, США. Організація була заснована 1978 року