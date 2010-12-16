Глави церков вважають, що Янукович має відновити Держкомнацрелігій

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій вважає, що ліквідація Держкомнацрелігій та передача функцій цього комітету іншим органам виконавчої влади зашкодить суспільній злагоді та державно-церковному діалогу.

Як повідомили УНІАН в Інституті релігійної свободи, про це йдеться у зверненні до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, яке було ухвалено на позачерговому засіданні Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Глави церков і релігійних організацій одностайні у тому, що в Україні має існувати єдиний державний орган у справах релігій, і закликали В.ЯНУКОВИЧА відновити діяльність Держкомнацрелігій.

На думку представника УПЦ Київського Патріархату єпископа ЄВСТРАТІЯ (ЗОРІ), рішення глави держави про ліквідацію Держкомнацрелігій відкриває шлях до внесення поспішних змін у Закон "Про свободу совісті та релігійні організації", які можуть зашкодити релігійній свободі та публічному діалогу конфесій з державою. За його словами, саме цим законом передбачено функціонування державного органу у справах релігій з відповідними повноваженнями щодо проведення державної політики у сфері релігії та реєстрації релігійних організацій.

У свою чергу, глава Української греко-католицької церкви кардинал Любомир ГУЗАР зауважив, що в державі має існувати механізм державно-церковних відносин, який би забезпечував постійний діалог конфесій з керівництвом країни з актуальних питань. За його словами, у зв’язку з ліквідацією Держкомнацрелігій вести цей діалог буде складніше, адже навіть при ухваленні такого важливого рішення не було проведено попередніх консультацій з конфесіями.

Всеукраїнська рада церков вважає, що у контексті адміністративної реформи прийнятним варіантом було би утворення Державної служби національностей та релігій із повноваженнями щодо реєстрації релігійних організацій та усіма іншими функціями, передбаченими статтею 30 Закону "Про свободу совісті та релігійні організації".

Крім того, глави та представники конфесій висловили занепокоєння у зв’язку з ініціативою Президента ліквідувати Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій висловила підтримку діяльності комісії з питань захисту суспільної моралі. У зв’язку з цим секретаріат ради підготує спеціальне звернення відносно необхідності збереження як цієї комісії, так і чинного Закону "Про захист суспільної моралі" з можливістю його вдосконалення.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України В.ЯНУКОВИЧ підписав указ про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади.

Зокрема, у процесі ліквідації і реорганізації Кабміну доручено забезпечити скорочення чисельності державних службовців не менше ніж на 30%, і вжити заходів зі скорочення штатної чисельності працівників секретаріату Кабміну не менше ніж на 50%.

Замість 112 органів центральної виконавчої влади створено 63. З них 16 міністерств, 28 служб, 12 агентств і 7 інспекцій.

Кількість членів Кабінету міністрів Президент скоротив з 26 до 17 осіб.