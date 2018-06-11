Росія чекає своїх співвітчизників і готова за півроку надати їм громадянство

Для всіх колишніх громадян СРСР і членів їх сімей, у якій би пострадянській державі вони не проживали, Росія відкрита, повідомив в інтерв`ю РІА «Новости» другий секретар Посольства РФ в Україні Ян Єрошкін. При цьому, за його словами, потенційні переселенці не завжди знають про можливості, що надаються відповідною держпрограмою.

Державна програма зі сприяння добровільному переселенню в Російську Федерацію співвітчизників, що проживають за кордоном, була затверджена указом президента Російської Федерації від 22 червня 2006 року №637. Як повідомляється на сайті Федеральної міграційної служби РФ, основними цілями програми є "стимулювання і організація процесу добровільного переселення співвітчизників до Росії, компенсація природного спаду населення в країні в цілому і в її окремих регіонах за рахунок залучення переселенців на постійне місце проживання в Російську Федерацію". Планується, що за час дії програми до Росії з різних країн переїдуть близько 50 тисяч осіб. Дипломат відповів на запитання журналіста.

Яне Михайловичу, розкажіть докладніше про програму допомоги переселенцям.

Держпрограма діє з 2006 року, поки, на сьогоднішній день вона розрахована до 2012 року включно. Але, як ми очікуємо, її дія може бути продовжена. У деяких країнах подібні програми діють без тимчасових обмежень. Адже програма покликана, крім іншого, сприяти вирішенню важливих проблем, з якими зіткнулася російська економіка, – це, наприклад, демографічна проблема, у багатьох регіонах спостерігається брак фахівців у певних сферах діяльності. При цьому багато наших співвітчизників у своїх країнах проживання стикаються з проблемою безробіття, зазнають труднощів в адаптації до нового для себе соціокультурного середовища. Програма дає їм можливість вирішити ці проблеми, переїхавши на постійне місце проживання до Росії.

Так, участь у держпрограмі дає право співвітчизникові і членам його родини, які є іноземними громадянами або особами без громадянства, в пріоритетному порядку отримувати дозвіл на тимчасове проживання, посвідки на проживання і на здобуття громадянства Російської Федерації. Після прибуття до Росії переселенцям компенсуються витрати щодо оплати проїзду і провезення багажу, а в територіях вселення категорії «А» і «Б» виплачують «підйомні». На місці їм запропонують компенсаційний пакет, що включає послуги установ дошкільного виховання, загальної і професійної освіти, соціального обслуговування, охорони здоров`я, служби зайнятості. Надалі співвітчизники, ще до отримання російського громадянства, користуються тими ж правами, що й громадяни РФ.

Кого визнають «співвітчизниками»?

Відповідно до державної програми, співвітчизниками визнаються всі громадяни колишнього Радянського Союзу, які проживають на території нинішнього СНД, а також їх діти, батьки. Якщо учасник програми зібрався їхати до Росії, він може узяти з собою батьків, які з ним проживають, і дітей.

Скільки громадян України з 2006 року скористалися можливостями програми?

З України за цей час переїхали вже більше трьох тисяч осіб. В основному їдуть у Калінінградську, Калузьку, Липецьку, Тверську, Курську області. Так само люди їдуть і в Іркутську область, і в Приморський край. І на Камчатку ми відправляли людей – всю географію ми охоплюємо. Але, за кількістю, звичайно, більше їдуть у центральні регіони РФ. Всього ж зараз у програмі беруть участь 27 регіонів Росії, всі вони мають свої регіональні програми сприяння переселенцям – так що є з чого вибирати. У кожній регіональній програмі є свої особливості – десь є іпотека під якийсь мінімальний відсоток, десь реалізуються, наприклад, програми допомоги молодій сім`ї, і переселенці можуть бути включені в такі програми на рівних правах із громадянами Росії.

А коли вони самі отримують російське громадянство? Як довго може тривати цей процес?

Спочатку вони оформляють дозвіл на тимчасове проживання, через два місяці одержують його, і відразу оформляють документи на громадянство. Це питання вирішується в строк від чотирьох до шести місяців. Практично – швидше ще нічого не придумали.

А хто ж зараз їде до Росії з України?

Це люди найрізноманітніших професій, від простого робітника до кандидата наук. За нашими даними, по першому півріччю поточного року, 62% учасників програми – у віці до 40 років, 72% мають вищу, неповну вищу і середню спеціальну освіту. Відзначу, що для участі в програмі національність не має значення, Росія визнає співвітчизниками всіх, незалежно від національності.

Коли люди приходять у консульство, чим же вони пояснюють своє бажання переселитися до Росії?

У першу чергу, вони хочуть одержати російське громадянство і знайти роботу в Росії. Це, в основному, молодь. Люди старшого віку їдуть, щоб возз`єднатися з родичами, повернутися на Батьківщину. Нерідкі випадки, коли росіяни, які приїхали колись до України, одержали тут громадянство, хочуть повернутися додому.

У колишні роки і мовна проблема серйозно впливала, дітей до школи тут багато хто не хотів віддавати, тому що їх навчали б тільки українською мовою – далеко не скрізь є російські школи. Та й зараз такі моменти теж є. Але все таки головне – економіка. У першому півріччі 2010 року 7% поїхали до Росії з метою створення сім`ї, 16% - для возз`єднання з рідними, інші пояснили свій крок економічними мотивами. Це люди з інженерно-технічними і робочими спеціальностями, які не знайшли собі місця в Україні.

Ви стежите за тим, як ідуть справи у переселенців на новому місці проживання?

Так, у нас є зворотний зв`язок. Не зі всіма, звичайно, але з багатьма ми зв`язок підтримуємо. Ось один переселенець вже рік як живе в Красноярському краї, але досі дзвонить нам, а недавно приїжджав і привіз до України цілу делегацію красноярців, організував зустріч – вирішив налагодити зв`язки між російськими і українськими регіонами. Загалом, у всіх по-різному, але повернень практично немає. Тому що ми стараємося, щоб у людей на новому місці не було проблем, для цього тут і працюємо. Ще перед від`їздом ми прагнемо розповідати їм усе досконально, розкрити всі плюси і мінуси програми, щоб не було потім ніяких «сюрпризів» і несподіванок.

До речі, велику роботу в цьому плані проводять і самі російські регіони, зацікавлені в залученні переселенців. Вони приїжджають, проводять презентації, детально розповідають про те, де у них які умови, які працюють підприємства, які потрібні фахівці, який рівень зарплат і так далі.

Зрозуміло, коли люди приїжджають в той або інший російський регіон, там їх уже чекають, регіональні програми працюють. Загалом, якщо проблеми і виникають, то мають робочий характер і вирішуються. Звичайно, загалом держпрограму ще треба вдосконалювати і добре б розширити – включити в неї нові регіони Росії, куди є охочі переїхати з України – це, наприклад, Бєлгородська і Ростовська області. Люди хочуть стати громадянами Росії, але не виїжджати дуже далеко, щоб не рвати зв`язки, що склалися. Або таке питання: оскільки держпрограма не передбачає надання переселенцям житла, треба б дозволити власникам нерухомості в Росії, а такі є, переїзд у той регіон, де ця нерухомість знаходиться. І дозволити в рамках держпрограми переїздити на постійне місце проживання до родичів, у нас багато таких звернень.

Сподіваюся, при доопрацюванні програми ці питання будуть враховані. До речі, на даний час учасниками програми зможуть стати ті громадяни України, які зараз постійно або тимчасово на законних підставах проживають на території Росії в регіонах, що беруть участь у Держпрограмі.

Чи виникають якісь проблеми при реалізації держпрограми допомоги переселенцям тут, в Україні?

Проблем з владою немає. Є певні труднощі в інформуванні громадян, оскільки українські ЗМІ мало уваги приділяють цій проблемі, та й російські медіа не дуже часто і не дуже детально освітлюють тему повернення співвітчизників до Росії. Тим часом російські телеканали дуже популярні в Україні і могли б багато що зробити для популяризації держпрограми.

Можна сказати, що поки основний вантаж роботи з донесення інформації про зміст держпрограми лягає на плечі співробітників Посольства Росії в Україні і Росспівробітництва, а також генеральних консульств Росії в України в Харкові, Сімферополі, Одесі і Львові. Вони займаються реалізацією Держпрограми, проводять презентації в регіонах, допомагають переселенцям і консультують тих громадян України, які виявляють до цього інтерес. Проте, повторю, в цьому плані ЗМІ могли б зробити багато що.

Якщо хтось із громадян України захоче дізнатися про держпрограму більше, куди слід звернутися?

Можна подзвонити за телефонами в Києві: (044) 286-70-43; (044) 286-73-57. Ми все розповімо.

Андрій Лубенський, РІА «Новости»