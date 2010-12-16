«Репортери без кордонів» засуджують тиск на журналістів ТВі і «5 каналу»

Міжнародна правозахистна організація «Репортери без кордонів» засуджує тиск на журналістів ТВі і «5 каналу» і закликає українську владу взяти до уваги резолюції, прийняті Радою Європи і Європейським парламентом 25 листопада. Тоді ці організації засудили відкликання ліцензій у українських телеканалів, і висловили стурбованість тим фактом, що це сталось через конфлікт інтересів.

Про це йдеться у прес-релізі міжнародної правозахисної організації, переданному агентству УНІАН.

На думку «Репортерів без кордонів», дуже важливо, щоб голову СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО було звільнено з посади, на якій він може втручатись у судові процедури або використовувати спецслужби, щоб чинити тиск на конкурентні ЗМІ і просувати інтереси медіа-групи ІМG.

«Репортери без кордонів» закликають Вищий адміністративний суд України взяти до уваги ці факти при винесенні рішення у «частотній справі».

Як відомо, 14 грудня Вищий адміністративний суд України розпочав розгляд справи за касаційними скаргами ТРК «Телерадіосвіт» (ТВі), НБМ («5 канал»), «Експрес-інформ» («5 канал») та СТБ.

«Репортери без кордонів» наголошують, що вони підтримують ці телеканали.

«Якщо у них буде відібрано можливість здійснювати мовлення, то це буде одним з найбільш драматичних прикладів наступу нової влади на українські ЗМІ», йдеться у прес-релізі організації.